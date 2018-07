Obama plant in Afghanistan riskante Doppelstrategie

Washington (dpa) - Gegen die erstarkten radikal-islamischen Taliban in Afghanistan ziehen weitere 35 000 Soldaten aus den USA und anderen NATO-Staaten in den Kampf. Nach acht Jahren Krieg will US-Präsident Barack Obama zusätzlich 30 000 Soldaten entsenden, um bis Mitte 2011 die Wende zu erzwingen. Dann sollen erste US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Obama erwartet angeblich von der Bundesregierung, zusätzlich bis zu 2500 Mann zu entsenden. Die NATO-Verbündeten stellen mindestens weitere 5000 Soldaten. Die Taliban kündigten erbitterten Widerstand an.