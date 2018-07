Obama informiert Merkel über Afghanistan-Strategie

Berlin (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vorab über seine Afghanistan-Strategie informiert. In der Nacht will der Präsident sie in einer Rede an die Nation verkünden. Regierungssprecher Ulrich Wilhelm sagte, Merkel habe in dem Telefongespräch Obama im Gegenzug über die deutschen Bemühungen zur Stabilisierung am Hindukusch informiert. Dabei habe sie auf die Ende Januar geplante Afghanistan-Konferenz verwiesen. Vorher will die Bundesregierung nicht über eine Aufstockung des Mandats entscheiden.