Ob Schule oder Landsknechte: Wieder keine normale Saison

Corona hat auch 2021 vieles durcheinandergewirbelt, beruflich wie privat. In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus Laupheim und Umgebung, wie es ihnen ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr ge- startet sind, wie sie bisher durch die Pandemie gekommen sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen.

Heute: Iris Kopp (43), Notarangestellte und im Vorstandsteam des Landsknechtszugs Ellerbach-Freyberg e. V. Laupheim

Das Jahr 2021 sollte doch besser werden als das zuvor. Davon war ich überzeugt und diese Hoffnung wollte ich auch nicht aufgeben. Meinen beiden Jungs sagte ich, dass sie nur noch diese eine Schulschließung mit Homeschooling überstehen müssen und dann wird es wieder normaler.

Ich bin Mutter von zwei Kindern im Alter von zehn und 17 Jahren und habe die Problematik des Homeschoolings, die diesbezüglich sehr unterschiedliche Handhabung der Schulen und alle Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, wenn die sozialen Kontakte der Kinder auf null beschränkt werden, wie unzählige andere Familien durchmachen müssen. Es war eine Herausforderung, die Situation zu meistern, wenn der schulische und der berufliche Alltag über so lange Zeit nicht mehr kompatibel sind und man nicht auf die übliche Betreuungsmöglichkeit zurückgreifen kann. Gemeistert haben wir diese Situation trotzdem und wir haben festgestellt, gestärkter und mit gutem Gefühl in die Lockerungen starten zu dürfen.

Größte Einschränkungen im Vereinsleben

Beruflich gesehen hat sich bei mir kaum etwas verändert. Ich arbeite im Notariat in Laupheim. Der Betrieb dort ging abgesehen von den üblichen Maßnahmen wie das Tragen der Masken, regelmäßige Testungen und das erforderliche Einrichten der Arbeitsplätze, was den Mindestabstand angeht, normal weiter. Für mich selbst erwies sich diese feste Struktur, meiner Arbeit in Präsenz nachgehen zu können, als wichtig. Nicht ganz abgeschottet und isoliert zu sein, hat mir täglich ein bisschen mehr Kraft gegeben, um die Kinder mit der notwendigen Geduld zu unterstützen.

Die größten Veränderungen beziehungsweise Einschränkungen haben sich bei mir in der Freizeit ergeben. Ich bin im Vorstandsteam des Landsknechtszugs Ellerbach-Freyberg e. V. Laupheim und unter anderem für den Bereich der Auftritts-organisation zuständig. Im März hat sich mit der erneuten Absage des Heimatfests und anderer Auftrittstermine die Befürchtung bestätigt, dass es erneut keine normale Saison geben wird.

Kleiner Lichtblick: Das „Heimatfest dahoim“

Ein positiver Lichtblick war die Organisation von kleineren Standauftritten am Heimatfest-Wochenende. Die Proben haben im Freien vor unserem Vereinsheim stattgefunden und die Teilnahme an den Proben war großartig. Man hat gespürt, dass nach dieser Zeit des Lockdowns der Wunsch nach etwas Normalität riesig war. Mit viel Vorfreude und Begeisterung haben wir uns auf die Auftritte vorbereitet und dem „Heimatfest dahoim“ entgegen gefiebert. Unseren letzten Auftritt an diesem Wochenende haben wir in der Hasengrube beendet, um wenigstens einen kleinen Flair von Heimatfest zu bekommen. Leider konnten wir diesen Moment nur kurz genießen; die große Gruppe hat sich bald wieder in kleine Grüppchen aufgeteilt, die nach dem Motto „Heimatfest dahoim“ dieses auch daheim haben ausklingen lassen.

Die Proben vor dem Vereinsheim haben wir fortgesetzt, da noch offene Termine der Saison wie zum Beispiel die Ritterspiele in Schluderns und der vom Frühjahr auf den Herbst verschobene Mittelaltermarkt im Kloster Wiblingen ausstanden. Im Juli war leider der Veranstalter durch die steigenden Zahlen in Südtirol gezwungen, das Ritterturnier abzusagen. Bei uns sah es zu dieser Zeit noch rosiger aus und der letzte Auftritt in Wiblingen wurde für uns nochmal zu einem schönen gemeinsamen Tag.

Ich werde dieses Jahr wie schon das letzte mit der Gewissheit abschließen, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, aber eben immer noch anders sein wird, wie ich es mir wünsche.

Iris Kopp

Aus Sicht des Vereins werden wir die Saison 2022 wieder planen, als gäbe es keine Pandemie. Ich kontaktiere die Veranstalter, Bewerbungen werden verschickt und die zugesagten Termine im Vereinskalender eingetragen. Neben unserem Heimatfest wird ein Höhepunkt der Saison 2022 das von uns gemeinsam mit dem Evangelischen Jugendwerk Biberach organisierte Lagerfäschd im Hölzle. Ein mittelalterliches Treiben mit Spiel, Theater, Gaukelei, Musik und Gesang im Freizeitgelände Hölzle in Biberach für Familien.

Ich werde dieses Jahr wie schon das letzte mit der Gewissheit abschließen, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, aber eben immer noch anders sein wird, wie ich es mir wünsche. Flexibilität bleibt gefragt und auch manchmal die Bereitschaft, mit Maßnahmen mitzugehen, die einen nicht restlos überzeugen, aber eben trotzdem einen Weg in ein Leben ohne die derzeit allgegenwärtigen Sorgen eröffnen. Ich schaue trotz momentan geltender Beschränkungen nach wie vor mit Vorfreude, Optimismus und viel positiver Energie auf das kommende Jahr.