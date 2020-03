OB Roth wendet sich in einer Ansprache an VS

Villingen-Schwenningen (cos/sbo) - Im Fernsehen sprach zur Corona-Krise die Kanzlerin, im Internet wenig später der Oberbürgermeister Jürgen Roth. Es war ein eindrücklicher Appell, den Roth gegen 19 Uhr am Mittwochabend an die Bürger „seiner“ Stadt gerichtet hat.

Die Verordnungen der Stadt verlangten den Bürgern viele Einschränkungen ab, so werden zum Beispiel Versammlungen untersagt und seien Spielplätze geschlossen. „Wir werden trotzdem spazieren gehen können und selbstverständlich können Sie mit dem Hund Gassi gehen.“ Doch die Verordnungen einzuhalten sei zum Schutz aller wichtig. Kein Verständnis zeigte Roth für Hamsterkäufe – sie seien unnötig und auch unsolidarisch. „Die Grundversorgung in Villingen-Schwenningen war, ist und wird gesichert sein“, so Roth, der auf ein gutes und respektvolles Miteinander der Menschen in VS hofft, auch in dieser herausfordernden Zeit.