OB hilft den Konfirmanden beim Orangenverkauf

Es ist die 20. Aktion dieser Art gewesen, die vor dem ersten Advent auf dem Aalener Wochenmarkt stattgefunden hat: Konfirmandinnen und Konfirmanden haben dort biologisch angebaute und fair gehandelte Orangen für einen guten Zweck verkauft. In diesem Jahr kommt das Geld Jugendlichen in Rumänien zugute, denen in einem Kloster Obdach gewährt und auch eine Schulausbildung finanziert wird. Landrat Joachim Bläse und Oberbürgermeister Frederick Brütting beteiligten sich tatkräftig an der Aktion und halfen mit, dass 1349 Euro als Reinerlös zusammenkamen. Die beiden Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) und Leni Breymaier (SPD) nahmen in diesem Jahr nicht am Verkauf teil, spendeten aber alle restlichen Kisten an Orangen der Aalener Tafel.