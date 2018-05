Nutzung von maroder Unterkunft ist diskussionswürdig

Dass die Stadt ein marodes Gebäude wie die Eintrachtstraße 22 weiterhin nutzen will, um dort von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen unterzubringen, ist zumindest eines: diskussionswürdig. Natürlich dürfen Menschen in Notsituationen keine Wellnesstempel erwarten und natürlich sollte man ihnen auch keine Wohnungen überlassen, die keinen Anreiz mehr bieten, sich um etwas Eigenes zu bemühen. Angesichts der akuten Knappheit an bezahlbarem Wohnraum würde die Schlange jener, die bei der Stadt um Hilfe bitte, immer länger werden. Dennoch sollten Notunterkünfte zumindest gewisse Mindeststandards erfüllen. Mag sein, dass das rein nach Gesetzeslage für die Eintrachtstraße 22 noch der Fall ist. Eine wohlhabende Stadt wie Friedrichshafen, die sich in sehr vielen Bereichen Standards leistet, die weit jenseits dessen liegen, was andernorts üblich ist, täte dennoch gut daran, mal zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie sie mit Menschen am äußersten Rand der Gesellschaft umgeht, wirklich angemessen ist.

Angesichts des Wohnraummangels könnte die Stadtverwaltung natürlich argumentieren, dass es derzeit an Alternativen mangelt und dass es eben noch ein paar Jahre dauert, bis die SWG nebenan ihre neuen Wohngebäude erstellt hat. Das hat sie aber selbst auf explizite Nachfrage nicht getan. Stattdessen kam der Hinweis, dass es keine Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Nutzbarkeit der Wohnungen in der Eintrachtstraße 22 gebe. Das ist schon ziemlich starker Tobak.

Mit dem Hinweis, dass die Bewohner selber schuld an Schimmelbildung sind, weil sie nicht ausreichend lüften würden, macht es sich die Stadtverwaltung sehr einfach. Damit schert sie nämlich alle über einen Kamm. Und das taugt selten dazu, die Realität widerzuspiegeln - egal, ob es um Politiker, Banker und Wirtschaftsbosse geht, die angeblich nur an sich selbst denken, oder um Obdachlose, die keine Ordnung halten können.