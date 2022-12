Nur wer seine Grenzen kennt, weiß, wann er sie überschreitet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Konstanz - Am Donnerstag, 1. Dezeber, besuchten die 17 Schüler der Klasse 10/2 des Technischen Gymnasiums RV gemeinsam mit den beiden Klassenlehrern Herrn Karle und Herrn Scharer das M10 True Active in Konstanz. Im dortigen Ninja Parcours konnten die Schüler ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer an vielseitigen Hindernissen testen und dabei an ihre eigenen körperlichen Grenzen kommen.

Grenzen sind im Kosmos Schule elementar. Sie geben Schülerinnen und Schülern Sicherheit, bieten Orientierung und einen geschützten Rahmen. Im Deutschunterricht hatten sich die Jugendlichen zuvor intensiver mit dieser Thematik beschäftigt. Teils kontrovers war dabei über individuelle und gesellschaftliche Grenzziehungen diskutiert und anhand unterschiedlicher Sachtexte ein multiperspektivischer Blick auf die Gesamtthematik „Gewalt“ erarbeitet worden. Flankiert wurde diese Unterrichtseinheit von Angeboten der internen Schulsozialarbeit.

Im True Active in Konstanz konnten die 17 Schüler fernab des Unterrichts ihre ganz persönliche Challenge finden: Wenn die Hände anfingen zu zittern, weil die Griffkraft schwand, oder sich ein Hindernis als unüberwindbar erwies, dann machten die Jugendlichen ihre individuellen Grenzerfahrungen, verbunden mit der Sicherheit, dass, sollte einmal ein Schritt daneben gehen, die darunter platzierten Matten und Schaumstoffwürfel sie weich auffangen würden.

Doch im Ninja Parcours blieb niemand ein Einzelkämpfer. Angefeuert von den Mitschülern konnte so mancher Jugendlicher seine Bedenken und Unsicherheiten abschütteln und sich beim Meistern des Parcours selbst überraschen. Nach den Jahren der Corona-Pandemie seien solche außerunterrichtlichen Unternehmungen, laut Klassenlehrer Scharer, von großer Bedeutung, um der erlebten Vereinzelung entgegenzuwirken und soziale Interaktion sowie die Entwicklung positiver gruppendynamischer Prozesse zu unterstützen.

Körperlich ausgepowert, doch voller neuer Eindrücke und Erfahrungen, trat die Klasse am Nachmittag ihre Rückfahrt nach Ravensburg an.