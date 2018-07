Nur Süßen und Heuchelberg bremsen Unger-Team

Das Unger-Team Mengen ist mit dem dritten Platz in die Saison der LBS-Liga gestartet. Unter der Führung von Zugpferd Daniel Unger, mit Johannes Hitzler, Mario Schierok, Fabian Göggel und Malte Staehr musste sich Mengen nur Süßen, das ausschließlich mit Bundesligastartern angetreten war, und und dem Tri-Team Heuchelberg geschlagen geben. Vor allem Mario Schierok bestätigte dabei die guten Trainingseindrücke. „Die Wetterbedingungen waren für die Erstliga-Mannschaft noch sehr gut“, sagte Teamkapitän Manfred Nusser, der selbst in der zweiten Mannschaft startete. Bis nach der Radstrecke lagen die Mengener noch auf Platz zwei, doch auf der abschließenden, flachen Laufstrecke konnte die Mannschaft Heuchelberg nicht halten und büßte noch einen Rang ein. Im nächsten Rennen müssen die Mengener allerdings auf Malte Staehr (Fersenverletzung) und wohl auch auf Daniel Unger verzichten. Staehr strich in Forst bereits auf der Laufstrecke die Segel, da seine Verletzung ihn zu stark behinderte. Da aber nur vier Starter für die Wertung zählen, schlug sich das nicht nieder. Daniel Unger weilt derzeit zum Training am Olympiastützpunkt Freiburg und bereitet sich auf sein erstes WM-Rennen im Juni in Madrid vor. Für dieses Duo rücken wahrscheinlich Peter Ströhle und der Franzose Aurélien Claudel in die Mannschaft.

Die Frauen um Teamchefin Silvia Mohn belegten zum Auftakt den beachtlichen fünften Platz in der Frauenliga, vier Minuten hinter dem Sieger aus Sigmaringen. Silvia Mohn, Lena Berlinger, Constanze Wilm und – bei ihrem ersten Ligastart – Vitoria Bleicher lieferten ein gutes Rennen ab, hielten sich an die taktische Vorgabe. „Die Taktik ist aufgegangen“, sagte „Manne“ Nusser in der Rückschau.

Nusser selbst erlebte mit seiner zweiten Mannschaft, zu der am Sonntag Simon Sauter, Peter Ströhle und der Neuzugang Michael Zoll gehörten, ebenfalls einen guten Auftakt und belegte bei nasskalten Bedingungen Rang drei, hinter Echterdingen und der zweiten Mansnchaft des ALZ Sigmaringen.

Stefan Vollmer, sportlicher Leiter von Mengens Triathleten, sagte: „Insgesamt ein sehr guter Saisonauftakt für alle Mengener Teams. Bereits nächste Woche beim nächsten LBS Cup Triathlon in Rheinfelden gilt es, diese hervorragenden Leistungen zu bestätigen. Ich freue mich über die hervorragenden Platzierungen von unseren drei Teams. Weiter freut es mich, dass sich Daniel in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, seine Vorbildfunktion für unsere jungen Triathleten ist enorm.“