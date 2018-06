Nur Niederlagen zum Auftakt

LEUTKIRCH (jb) - Am 1. Spieltag der Verbandsrunde waren zehn der elf gemeldeten Teams des TC Leutkirch im Einsatz. Die Aktive Herrenmannschaft hatte in der Bezirksoberliga gegen den Mitfavoriten SSV Ulm 2 erwartungsgemäß keine Chance. Nur Andi Sitzler in Einzel und Doppel (mit Leutkirchs Nr. 1 Vojta Herrmann) konnten beim 2:7 punkten. Parallel verloren die Herren 30 ihren Saisonauftakt gegen Eberhardzell 0:9.

Die in die Oberliga aufgestiegenen Damen 50/1 um Mannschaftsführerin Uschi Singhof traten auswärts beim TC Grötzingen an. Die beiden Spitzeneinzel gingen an Monika Kühnbach und Uschi Singhof, mehr war an diesem Spieltag nicht drin, und so stand es am Ende 2:7.

Ganz knapp musste sich die zweite Mannschaft zu Hause gegen Balzheim geschlagen geben: Nach Siegen von Hedi Sichler und den Doppeln Sichler/Viktoria Löscher sowie Heidi Janusch/Antonia Buhl waren die Gäste nach Spielen etwas besser als die Leutkircherinnen.

Die Herren 60 um Kapitän Bruno Erb verloren in der Verbandsliga gegen Nusplingen 3:6. In den Einzeln erfolgreich waren Peter Fink und Erich Brenner, im Doppel Manfred Krämer/Erich Brenner.

Zum Auftakt ihrer zweiten Bezirksligasaison reisten die Herren 40 zum Aufsteiger Haisterkirch. Beim 2:7 konnte man nur die beiden Spitzeneinzel durch Jürgen Bärtle und Uwe Hummler für sich entscheiden. Vier Dreisatzmatches gingen knapp an die heimstarken Gastgeber.

Erstmals seit fünf Jahren sind auch wieder zwei eigenständige Jugendteams des TCL am Start: die U12 siegte in Herlazhofen 6:0 und debütiert auf heimischer Anlage am Mittwoch um 16 Uhr gegen Wolfegg, während die gemischte U18-Mannschaft ihre Begegnung in Aichstetten 0:6 abgeben musste. (jb)