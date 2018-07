Nur in den Seen wird noch gebibbert

Mehr als 25 Grad und strahlende Sonne – da zieht es Schwimmer, Plantscher und Sonnenanbeter ins Wasser und auf die Liegewiesen. Am Pfingstwochenende ist INFO in den Freibädern und an den Baggerseen der Region unterwegs gewesen und kann es nur empfehlen.

„Bei strahlender Sonne und warmen Temperaturen ist das Freibad ein absolutes Muss“, sagt Julia Zilinski. „Es ist einfach klasse endlich wieder Baden gehen zu können“, meint auch Günter Lamparter. Die beiden Jugendleiter des Ehinger Fischereivereins sind momentan mit 18 Jugendlichen im Zeltlager und haben den sonnigen Pfingstmontag zum Baden im Ehinger Freibad genutzt.

„Unsere Becken sind solarbeheizt“, erklärt Ehingens Schwimmmeister Uwe Hoffmann, „das Wasser hat angenehme 25 Grad.“ 2,70 Euro zahlen Erwachsene, 1,50 Euro Kinder ab sechs Jahren im Ehinger Freibad. Dafür warten mehrere Schwimmbecken, Rutsche, Sprungturm und die große Liegewiese auf die Badegäste. Wer den Ehinger Badespaß öfter genießen will, kann mit einer 12-Karte oder einer Saisonkarte viel Geld sparen. „2500 Kubikmeter Wasser“, so Hoffmann, „stellen wir den Badefreunden zur Verfügung. Das hat ein Gewicht von etwa tausend Kleinwagen“.

Nicht ganz soviel Wasser, aber dieselben angenehmen 25 Grad Wassertemperatur sind im Allmendinger Waldfreibad zu finden. „Für 2,70 Euro bieten wir Erwachsenen einen ganzen Tag Schwimmvergnügen. Kinder zahlen 1,70 Euro“, sagt Allmendingens Bademeister Moritz Knupfer.

Wie in Ehingen kann auch in Allmendingen jeden Tag bis 20 Uhr ausgiebig gebadet werden. Für Frühaufsteher öffnet das Ehinger Freibad mittwochs sogar schon um 7 Uhr.

Am 3. Juni wird auch das Schelklinger Freibad seine Pforten öffnen. Dann gibt es auch hier Badespaß im angenehm temperierten Wasser. Noch ziemlich frisch ist das Wasser der Bade- und Baggerseen in der Region. Am Heppenäckersee in Rottenacker hat zwar am Wochenende fast niemand im Wasser gebadet, aber für ein ausgiebiges Sonnenbad wurde die Liegewiese schon von vielen genutzt.

Dasselbe Bild am Badesee in Ersingen: Viele Sonnenanbeter, aber wenig Wagemutige, die sich in die noch frischen Fluten stürzten. Den Grund nennen die beiden Bademeister in der Erbacher Anlage: „Unser Badesee hat momentan 15,5 Grad“, haben Klaus Röming und Jürgen Vonnier gemessen.

„Kinder und Jugendliche sind da hart und springen rein. Die älteren bleiben momentan noch lieber am Strand liegen. Der Badespaß in Erbach ist für drei Euro zu haben, Kinder ab sechs Jahren zahlen einen Euro.

Und was wenn das Wetter wieder schlechter wird? „Wir haben auch bei Regenwetter geöffnet. Viele Sportliche wollen auch bei schlechtem Wetter ihre Bahnen ziehen“, sagt Uwe Hoffmann aus dem Ehinger Freibad. (khb)