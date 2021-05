AfD-Spitzenduo Weidel und Chrupalla: Nur die Fassade ist bürgerlich

Es ist eine Allianz, die Bände spricht: Alice Weidel und Tino Chrupalla sollen die AfD als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf führen. Sie stehen für einen Kurs so hart am rechten Rand wie möglich, mit einer so bürgerlichen Fassade wie nötig.

Chrupalla wird vom Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und dessen Anhänger unterstützt – also jenen AfD-Mitgliedern, die im mittlerweile offizielle aufgelösten „Flügel“ organisiert waren. Der bekanntlich vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Weidel hat sich von einer vehementen Höcke-Gegnerin zu einer Verbündeten gewandelt.

Ein Waffenstillstand, der Weidel Spitzenposten in der AfD ermöglicht. Und der einmal mehr zeigt, worum es dem Führungsduo geht.

Das Muster ist immer dasselbe. Von offen rechtsextremistischen oder verfassungsfeindlichen Tönen distanziert man sich, alles andere wird geduldet oder mit eigenen Aussagen selbst befeuert, etwa mit Weidels „Messermänner“-Metapher im Bundestag. Damit stellte sie Einwanderer unter Generalverdacht und schürte ausländerfeindliche Ressentiments.

Hauptsache, auch die Verfassungsfeinde und Rassisten wählen die AfD, solange der Verfassungsschutz nicht offiziell beobachtet und möglicherweise bürgerliche Wähler verschreckt. Für diesen Kurs stehen Weidel und Chrupalla.

Sie stehen außerdem klar gegen Bundessprecher Jörg Meuthen. Der Gegensatz ist nicht zwingend inhaltlicher Natur. Auch Meuthen verfuhr lange nach dem Motto „Mit Höcke und Co., solange es nutzt“. Meuthen hat sich vielmehr innerparteilich viele Feinde gemacht. Dazu zählt auch Weidel, die ihm nach heftigen Duellen im baden-württembergischen Landesverband in Abneigung verbunden ist.

Meuthens Opportunismus und seine öffentlichen, taktisch getriebenen Tiraden gegen die eigenen Parteimitglieder haben ihn viel Unterstützung gekostet. Chrupalla hat den Osten hinter sich, Weidel kann sowohl bürgerlich-vernünftig als auch grenzwertig-scharfmacherisch. Wer die AfD wählt, wählt nicht den Protest. Sondern das Zündeln mit Grundwerten dieses Staates aus purem Willen zur Macht.