Nun können alle in einem Bus fahren

Ein Jahr könnte nicht schöner enden, als mit einer stimmungsvollen und fröhlichen Weihnachtsfeier. Getreu diesem Motto hat die Lebenshilfe, Ortsgruppe Bad Wurzach, ihren jährlichen Abschluss im Gasthof Ochsen in Weitprechts veranstaltet.

Auch in diesem Jahr hatte sich die Lebenshilfe zur Aufgabe gemacht, Mitmenschen mit Handicap in deren Freizeitgestaltung zu unterstützen. Das Jahresprogramm war erneut umfangreich und reichte vom gemeinsamen Essen über Betriebsbesichtigungen bis hin zum großen Jahresausflug.

„Unsere Bad Wurzacher Gruppe hat derzeit 21 Gruppenmitglieder und wird von sieben Betreuern und zwei Fahrern des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt“, erläuterte Anita Schmidutz, selbst seit etwa 20 Jahren im Betreuerstab, den Umfang ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Dabei spiele es keine Rolle, wo ein Mitglied wohne. Ob in St. Hedwig, selbstständig in eigenen vier Wänden oder in betreuten Einrichtungen: Sobald jemand Mitglied der Lebenshilfe geworden sei, werde er zu den Aktivitäten direkt von zuhause abgeholt.

Gute und harmonische Stimmung

Die gute und harmonische Stimmung des gesamten Teams spiegelte sich in der Weihnachtsfeier wider. Nach gemeinsam gesungenen Liedern und einer Weihnachtsgeschichte wurden alle Mitglieder reich beschenkt. „Der gesamte Inhalt der Päckchen sind Spenden“, so Schmidutz. Zauberhaft gehäkelte Engel für die Damen und warme Socken für die männlichen Mitglieder wurden von Hedwig Menig aus Hauerz gefertigt, während Ursula Kolb körbeweise selbst gebackene Plätzchen beisteuerte.

Doch nicht nur die Mitglieder wurden bedacht, auch für die Lebenshilfe gab es an diesem Abend ein großes Geschenk. Julia Kiebler, Rektorin der Werkrealschule, überreichte den Verantwortlichen eine Spende in Höhe von 500 Euro. Der Elternbeirat an ihrer Schule hatte in diesem Jahr entschieden, dass die Hälfte des Erlöses aus der Vesperpausenaktion an diesen Verein übergeben werden soll.

„Mit dieser Spende können wir eventuell den Mitgliedern einen großen Wunsch erfüllen. Sie wünschen sich nämlich einen Jahresausflug in den Augsburger Zoo“, freuten sich die Verantwortlichen über die großzügige Zuwendung – und darüber, dann nun vermutlich ein großer Bus mitsamt Fahrer gebucht werden könne. Eine wichtige Komponente, wie sie versicherten. Denn damit gewinne der Ausflug deutlich an Gemeinsamkeit.