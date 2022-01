Nun Dritter: Frank Schmidt erlaubt den Blick auf die Tabelle

Der Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim geglückt, wenngleich sich dieser beim 2:1 gegen Schlusslicht FC Ingolstadt das Leben letztlich selbst schwergemacht hatte.

Wie wichtig dieses zähe Unterfangen aber nun war, das zeigt ein Blick auf die Tabelle: da der FCH als einziges Team der opulenten Verfolgergruppe sein Spiel siegreich gestalten konnte, ist er nun Dritter. Und da dürfen die Kicker des FCH durchaus auch einen Blick reagieren. „Wieso nicht? Es macht Spaß, wenn man Spiele gewinnt. Man muss im Leben und im Sport mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Natürlich darf man auf die Tabelle schauen“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt, der noch anfügte, dass es für die nächste Partie gegen Rostock nur nicht allzu viel bringen, man nicht automatisch gut spielen werde, nur weil man vorher auf die Tabelle geschaut habe.

Ingolstadt zunächst präsenter

In der Anfangsphase war Ingolstadt präsenter. Einen Abschluss aus 16 Metern von Dominik Franke blockte FCH-Kapitän Patrick Mainka (5. Minute), einen Versuch aus ähnlicher Distanz von FCI-Neuzugang Hans Nunoo Sarpei schließlich sein Pendant in der Innenverteidigung, Oliver Hüsing (12.). Mehr und mehr übernahm der FCH schließlich die Spielkontrolle, spielte dominant, erspielte sich aber noch keine Chancen. Dann aber verlagerte Tim Kleindienst geschickt auf die linke Seite zu Tobias Mohr. Dieser legte ab auf Jonas Föhrenbach, dessen Flanke Robert Leipertz artistisch per Kopf ins lange Eck zum 1:0 bugsierte (30.). Damit haben die FCH-Akteure gleich zwei Forderungen ihres Trainers in einer Situation erfüllt, der ein besseres Flügelspiel in der Rückrunde sehen möchte sowie eine höhere Effizienz bei der Chancenverwertung. Bis zur Pause hatte der FCH satte 75 Prozent Ballbesitz.

FCH schlafmützig, Stojanovic noch schlafmütziger

Die zweite Halbzeit verlief dann aber ganz anders. Nach nur 17 Sekunden verfehlte Christian Gebauer das Gehäuse per Kopf nur knapp, eine Minute später nicht. Nach selbem Muster landete die Flanke von Marcel Gaus bei Gebauer, der zum 1:1 einnicken durfte (47.). Es ist beileibe nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der FCH in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit einen Gegentreffer kassiert hat. „Darüber müssen wir unbedingt sprechen“, ärgerte sich nach der Partie stellvertretend Föhrenbach. Doch nur vier Minuten später sollte ein Fehler von Ingolstadts Schlussmann Dejan Stojanovic den Ärger etwas verfliegen lassen. Marnon Busch bediente Tobias Mohr bei einem Freistoß kurz, dieser lief gen Tor und zog aus etwa 22 Metern ab. Leicht abgefälscht griff Stojanovic daneben, so dass der Ball den Weg ins Tor fand und Mohr jubeln ließ (51.).

Unglaubliche Rettungstat von Franke

Acht Minuten später aber stellte er unter Beweis, warum FCI-Trainer Rüdiger Rehm ihn zur neuen Nummer eins gemacht hatte. Eine Hackenablage von Leipertz nahm Jan Schöppner direkt, etwa fünf Meter vom Tor entfernt, doch Stojanovic verhinderte den Einschlag stark (59.). Nur zwei weitere Minuten später dann kam es zu einer Szene, die man nicht alle Tage sieht: Schöppner erkämpfte sich den Ball an der Grundlinie und lief Richtung Tor. Sein Querpass landete bei Norman Theuerkauf, der aus drei Metern an dem grätschenden Dominik Franke scheiterte, eine unglaubliche Rettungstat (61.). Durch die Vergabe dieser zwei Hundertprozenter blieb das Spiel spannend, der FCI lauerte bis zum Schlusspfiff auf zumindest einen Punkt. Diesen nahmen die Schanzer schließlich auch deswegen nicht mit, weil FCH-Schlussmann Kevin Müller noch zweimal auf dem Posten war – und damit den Sieg seines FCH festhielt.