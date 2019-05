Von Schwäbische Zeitung

Rund 140.000 Menschen im Alb-Donau-Kreis und 87.000 Menschen in Ulm waren wahlberechtigt und dürften am Sonntag ihre Stimme abgeben bei der Europa- und Kommunalwahl. Neben den neuen Gemeinde- und Ortschaftsräten bestimmten die Bürger auch, wer sie im Kreistag vertritt.

Wie wurde in meinem Kreis, in meiner Stadt, in meiner Gemeinde oder sogar in meinem Ort gewählt?

Das ist der aktuelle Stand nach 58 von 59 insgesamt Wahlbezirken im Alb-Donau-Kreis: CDU 39,9 % (2014: 64,0%)

SPD 10,6 % (11,4)

GRÜNE ...