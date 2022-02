Nufer siegt in Crans-Montana - Angeschlagene Weidle 25.

Die Schweizer Skirennfahrerin Priska Nufer hat die zweite Abfahrt in Crans-Montana gewonnen. Die 30-Jährige war 0,11 Sekunden schneller als die tschechische Vortagessiegerin Ester Ledecka und feierte den ersten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere.

Dritte wurde die im Abfahrts-Gesamtklassement führende Italienerin Sofia Goggia (+0,23 Sekunden), Platz vier belegte Olympiasiegerin Corinne Suter aus der Schweiz (+0,27).

Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle (+1,80), fuhr auf Rang 25. Nach ihrem heftigen Trainingssturz am Freitag hatte die Starnbergerin auf die erste der beiden Abfahrten des Wochenendes am Samstag verzichtet. Auch am Sonntag fuhr die Olympia-Vierte nicht schmerzfrei. Die Österreicherin Cornelia Hütter schlug bei einem Sturz am letzten Sprung mit dem Kopf auf dem Schnee auf, konnte den Zielraum nach kurzer Behandlungspause aber selbstständig verlassen.

