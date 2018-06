NSA wirbt mit „Supercomputern“ um Spezialisten

Mehr Mobilität für Bürger und Mitarbeiter, verblüffend einfach und schnell am Ziel: Damit wirbt Thorsten Stumpf, der Gruppenleiter im Bereich Kraftfahrzeuge und Fuhrparkmanagement der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), in der Sitzung des Gemeinderats Berghülen am Dienstagabend. „Swu2go“ heißt das Konzept, das letztlich das Carsharing-Angebot aufgreifen und spezialisieren möchte. Das heißt: Die Stadtwerke wollen gemeinsam mit der Gemeinde Berghülen ein Elektrofahrzeug samt Säule anbieten, das von den Bürgern sowie Mitarbeitern der Gemeinde gebucht ...