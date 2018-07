NRW: Sondierungsgespräch zwischen CDU und SPD

Düsseldorf (dpa) - CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen wollen heute die Chancen für eine große Koalition ausloten. Delegationen beider Parteien treffen sich zu einem Sondierungsgespräch in Düsseldorf. Eine große Koalition ist die momentan einzige Möglichkeit, in Nordrhein-Westfalen eine Regierung zu bilden. Zuvor waren Gespräche über eine rot-rot-grüne Koalition gescheitert. Außerdem hat die FDP einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen eine Absage erteilt. CDU und SPD beanspruchen in einer großen Koalition beide das Amt des Ministerpräsidenten.