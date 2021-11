Kein Notruf unter dieser Nummer – So kommen Sie an Hilfe

Eine örtliche Störung der Notrufnummer kommt immer wieder vor, stellt die Mitarbeiter in den Leitstellen aber nicht vor allzu große Probleme. Das, was am Donnerstagmorgen allerdings passierte, ist schon problematischer. Bundesweit berichteten Polizei und Rettungsdienste von Störungen beider Notrufnummern. Sowohl die 110 als auch die 112 waren nicht erreichbar.

Im Fall eines Ausfalls der Notrufnummern:

Nummer des örtlichen Polizeireviers wählen

Nummer griffbereit am Telefon deponieren oder im Gerät abspeichern

An medizinische Hilfe kommt man mit der Ortsvorwahl und der Nummer 19222

Wenn’s brennt, auch die 19222 wählen oder die örtliche Polizeibehörde anrufen

Bei längeren Ausfallzeiten werden Gerätehäuser mit Personal besetzt und bieten eine Anlaufstelle

Was kann man in diesem Fall tun?

Es gibt eine zweite Ebene, über die Rettungsdienste erreichbar sind. Menschen, die sich in einer hilflosen Lage befinden, sollten die 19222 wählen. Wichtig dabei: Immer die Ortsvorwahl mit eingeben. Für den Landkreis Biberach wäre das die 07351. Für Ulm die 0731 und für Ravensburg die 0751.

Michael Mutschler, Leiter des Rettungsdienstes Biberach erklärt, diese Nummer ist eine zweite Ebene, um die Leitstelle eben auch in kritischen Fällen zu erreichen. Normalerweise funktioniert das bei einem lokalen Ausfall über die Notrufnummer der Polizei. In diesem besonderen Fall sollte man aber die 19222 dennoch parat halten.

Wäre der Ausfall nur lokal, dann würde auch weiterhin die 112 funktionieren, ergänzt Edgar Quade, Leiter der integrierten Leitstelle Biberach.

In so einem Fall würde der Notruf an Leitstellen in der Umgebung, etwa Ulm, weitergeleitet, von wo aus dann Hilfe koordiniert wird.

In diesem Fall aber greift diese Notfallebene nicht und der Leitstellenleiter verweist auch auf die 19222, von der aus normalerweise Krankentransporte koordiniert werden.

Was mache ich, wenn es brennt?

Fast alle Leitstellen im Land sind sogenannten integrierte Leitstellen. Das heißt von dort aus werden sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst koordiniert. Bei einem großflächigen Ausfall würde über die 19222 auch die Feuerwehr erreicht werden.

Es gibt aber für solche Fälle eine weitere Notfallebene: der Gang zur Feuerwehr direkt. In den Landkreisen Reutlingen, Biberach und Alb-Donau wurde heute Morgen nach Bekanntwerden der Störung alle Feuerwehren alarmiert, dass diese die Gerätehäuser besetzen und als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Diese Maßnahme wurde nach Rücksprache mit Führungskräften der Feuerwehr in die Wege geleitet.

Wie bekomme ich Hilfe von der Polizei?

Joachim Schulz vom Polizeipräsidium Ulm rät in dem Fall folgendes: Sollte die Notrufnummer gestört sein und entsprechende Meldungen über die Medien gehen, ist es ratsam sich im Notfall an das zuständige Polizeirevier zu wenden.

Die Telefonnummer findet man im Netz oder im Telefonbuch. Älteren Menschen wird für so einen Fall geraten, sich diese Nummer zu notieren und griffbereit in der Nähe des Telefons zu haben.

Sollten jedoch nur lokale Störungen auftreten und man wählt die 110, dann wird man an irgendeine Leitstelle weitergeleitet. „Irgendwer geht immer dran und hilft“, sagt Schulz und beruhigt damit alle, die sich vielleicht Sorgen machen.

Ich habe einen Hausnotruf, funktioniert der weiter?

In der Tat. Das ist eine dritte Ebene, erklärt Mutschler vom DRK Kreisverband Biberach. Die Hausnotrufgeräte laufen über eine gänzlich andere Leitung. Jeder, der ein Hausnotrufgerät zu Hause hat, kann sich sicher sein, dass er Hilfe bekommt

Was war die Ursache für den Ausfall?

Das liegt momentan noch im Dunkeln. Ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart teilt mit: „Ursache war eine Störung im Netz der Telekom, die Telekom arbeitet an der Analyse der Ursache.“ Los ging es heute Morgen um kurz vor 5 Uhr. Gegen 7 Uhr waren dann aber die letzten Störungen schon wieder behoben.

Zwischenzeitlich wurde die Bevölkerung über Apps und Radio über die Störung informiert. Initiiert hat das wiederum die Leitstelle Biberach, die durch eine enge Vernetzung mit der Polizei und den benachbarten Landkreisen eher durch Zufall auf die Störung im Notrufsystem aufmerksam wurde.

Im Bereich der Leitstelle Biberach liegen glücklicherweise auch keine Meldungen vor, dass es während des Ausfallzeitraums zu Notrufen kam, die nicht bearbeitet werden konnten. „Der Ausfall fiel in eine Schwachlastzeit", ergänzt Michael Mutschler. Was in einer Spitzenzeit los gewesen wäre, möchte sich der Rettungsdienstleiter nicht vorstellen.