Notruf 112: Feuerwehr zeigt bei ihrer Jahreshauptübung, was sie kann

IMMENSTAAD – Eine Menschentraube, immer lauter werdendes Martinshorn und blaue Lichtpunkte verrieten, dass bald etwas geschehen wird. Die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad inszenierte am Samstag einen erschreckend echt wirkenden Einsatz in der Hauptstraße 22A. Im Rahmen der Jahreshauptübung der Jugendfeuerwehr und der Aktiven mussten die Einsatzkräfte live vor Ort Schauspieler aus einem brennenden Haus retten.

Ganz im Gegensatz zu realen Einsätzen, waren hierbei Zuschauer erlaubt und sogar gewünscht. „Wir wollen den Leuten zeigen, was wir eigentlich so alles können“, erklärte Kommandant der Immenstaader Ortswehr Martin Stett das Ereignis. Jugendfeuerwehrwart Magnus Fiedler ist zuständig für den jungen Nachwuchs. Mit 15 Jugendlichen ist die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt und so beteiligten sich neun Jungen und zwei Mädchen an der Übung vor Publikum.

Schon immer interessiert

Valeria ist elf Jahre alt und durfte am Samstag eine verletzte Person spielen, die bewusstlos war und gerettet werden musste. Ihr Teamkollege Joshua interessierte sich schon immer für Feuer und so habe er seinen Weg in die Freiwillige Feuerwehr gefunden, erzählte er. An diesem Tag hatte er den Posten des Melders, wo er den Befehl „Wasser marsch“ geben durfte.

Auch die aktiven Feuerwehrleute können sich nicht beklagen, denn so sind sie mit 55 Mann für jeden Notfall gerüstet. Ganz ausgeruht waren die Teilnehmer an diesem Tag nicht, denn in der Nacht zum Samstag wurden sie zu einem vermeintlichen Autobrand gerufen, der sich als Fehlalarm entpuppte. So kam Kommandant Stett nach eigenen Worten erst um vier Uhr ins Bett , stand aber trotz Müdigkeit fit auf den Beinen und freute sich auf den Tag. Die Jugend machte den Anfang und rückte mit einem Löschtruppenfahrzeug und einem Mannschaftstransportwagen an, begleitet vom Jugendrotkreuz. Unter Moderation von Claus Mecking wurde die Lage vor Ort schnell besprochen, bevor die Schläuche ausgerollt und das Wasser mit einem lauten „Wasser marsch“ angezapft werden konnten.

„Wir wissen, dass es ein Küchenbrand ist, wie viele Menschen jedoch noch drin sind, wissen wir nicht“, wurde der Leitstelle berichtet. Zum Glück nahm alles ein gutes Ende und nach Verarzten der Verletzten konnte die Meldung des gelöschten Brandes durchgegeben werden.

Nachdem die Jugend abgerückt war, ließ der zweite Einsatz für die Aktiven nicht lange auf sich warten und ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurde gemeldet. Unter Einsatzleiter Timo Rosczyk wurde die Brandursache erkannt: Es sei ein Wasserkocher gewesen, der zu starker Rauchbildung führte. Zwei Bewohner konnten sich auf den Balkon retten und machten sich dort bemerkbar. Ähnlich wie die Feuerwehrjugend, jedoch mit einem größeren Mannschafts- und Fahrzeugaufgebot, begannen die Löscharbeiten. Eine 30 Meter lange Drehleiter begeisterte die großen und kleinen Zuschauer, als ein Feuerwehrmann damit das Haus von außen durch die Fenster absuchte und die Schauspieler rettete. Kommandant Martin Stett zeigte sich im Anschlusst sehr zufrieden mit der Übung und freute sich über solch ein kompetentes Team.