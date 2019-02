Notgemeinschaft dank Amazon

Der Fall Joyce Carol Wilson machte Schlagzeilen. 2003 war die Britin im Alter von 38 Jahren in ihrer Wohnung in London gestorben. Dort lag sie drei Jahre lang, inmitten eingepackter Weihnachtsgeschenke, vor einem laufenden Fernseher, bevor sie schließlich gefunden wurde. Niemand hatte sie vermisst. Wäre der Aufschrei auch so groß gewesen, wenn ein alter Mensch gestorben wäre? Vermutlich nicht, denn damit haben sich die Gesellschaften zynischerweise abgefunden. Aber weil dieser unbemerkte Tod eine junge Frau traf, die auch nicht als vereinsamt galt, saß der Schreck tief. Joyce Carol Wilson hatte viele Bekannte, aber nur wenige Freunde.

Wenn man davon heute liest, darf einem der Schrecken erneut in die Glieder fahren: Die Zahl der Zeitgenossen, auf die eine solche Beziehungskonstellation zutrifft, dürfte nämlich stark gestiegen sein. Nur bezeichnet man die Bekannten inzwischen als „Friends“ und „Follower“. Wird von denen jemand besorgt vor der Tür stehen, wenn man bei Facebook drei Wochen lang nichts gepostet hat? Das ist eher unwahrscheinlich.

Wenn Amazon erst Lebensmitteldrohnen durch die Wohnsiedlungen schickt, wird es noch weniger Grund geben, vor die Tür zu treten und realen Menschen zu begegnen – wenn auch nur im Supermarkt. Wird schließlich auch die Arbeit nicht mehr außer Haus erledigt, sondern daheim am PC, ist die Entfremdung perfekt. Mit dem Wachsen der digitalen Umwelt schrumpft zugleich die reale. Wenn dann jemand in der Dusche ausrutscht und mit Schädelbruch auf dem Boden liegt, wem wird das auffallen – dem Nachbarn, der ebenso selten vor die Haustür tritt wie der Ausgerutschte und dessen Fehlen daher gar nicht bemerkt wird? Werden direkte Nachbarn überhaupt noch voneinander wissen? Natürlich wird die Technik Auswege finden: unsere mobilen Geräte haben in dieser Zukunft einen roten Knopf, wie ihn bislang die Oma am Arm trägt. Wer darauf nicht einmal täglich drückt, bekommt Besuch vom Krankenwagen.

Rückkehr zur Nachbarschaft

Aber das ist schwarz gemalt. Viel zu schwarz. Gerade fällt mir eine Anekdote ein, die beweist, dass wir durch das Internet alle enger zusammenrücken: Unlängst beklagte sich eine Bekannte, weil sie in einem Haus voller Studenten wohnt. Die Studenten stören sie nicht. Aber dass diese Studenten nie zu Hause sind, wenn die Paketdienste klingeln, das stört sie. Deshalb werden nämlich sämtliche Amazon-Pakete bei ihr abgegeben. Auch weil jeder Warenempfänger sein Paket im Lauf des Tages abholt, wann es ihm passt, geht es bei ihr zu wie im Taubenschlag.

Was sagt uns dass? Dass der Internethandel die Menschen zusammenbringt. Sie treffen Nachbarn, denen sie sonst nie begegnen würde. Das ist fast wieder so wie früher, als man eine Treppe höher klingelte, weil man drei Eier oder ein Pfund Mehl brauchte. Wenn Joyce Carol Wilson also schon im Jahr 2003 ihre Einkäufe im Internet erledigt hätte, sie wäre ganz gewiss nicht drei Jahre unentdeckt geblieben. Nach kürzester Zeit hätte ein Nachbar nach ihr gesehen – weil sich ihre Pakete bei ihm stapelten. Man sieht: Wir werden vielleicht in Zukunft keine Freunde mehr haben, aber die Nachbarn behalten uns bestimmt im Auge.

