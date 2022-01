Notfallseelsorge im Kreis Biberach feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren hat die Erfolgsgeschichte der psychosozialen Akuthilfe im Landkreis Biberach begonnen: Am 16. Januar 2002 nahm die Notfallseelsorge in der Trägerschaft der katholischen und evangelischen Kirche offiziell ihren Dienst auf. Dies wird nun gefeiert.

In einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach wurden 2002 die ersten Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen ausgesendet und damit das Hilfeleistungssystem sinnvoll ergänzt. Seither stehen die ehrenamtlich Mitarbeitenden in einem starken Team rund um die Uhr bereit, um bei Bedarf Menschen im gesamten Kreisgebiet in den ersten Stunden von akuten Notfall- und Krisensituationen psychosozial und seelsorglich zu begleiten.

Mehr als 2000 Einsätze

Von Anfang an wurden neben den Betroffenen auch Einsatzkräfte bei belastenden Einsatzgeschehen begleitet oder im Rahmen der Nachsorge unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung der Notfallseelsorge. Mittlerweile kamen so 2016 Einsätze im Landkreis Biberach zusammen, die den Bedarf dieser Einrichtung deutlich zeigen.

Allein im vergangenen Jahr wurde in 145 Einsätzen zahlreichen Menschen direkt vor Ort geholfen. Dazu kommt ergänzend die Unterstützung im Rahmen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Im August wurden in zwei Etappen insgesamt neun Mitarbeitende für jeweils dreieinhalb Tage in das Hochwassergebiet entsandt.

„Mitten in der Urlaubszeit war das eine tolle Leistung unseres Teams, die zeigt, dass unser Dienst funktioniert, denn das alles wurde neben dem regulären Bereitschaftsdienst abgedeckt“, sagt die Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub.

Sieben Auszubildende

Möglich machen es die aktuell 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zudem von sieben Auszubildenden in der Hospitationsphase unterstützt werden. Im Oktober des vergangenen Jahres sind weitere elf Personen in den neuen Ausbildungslehrgang gestartet, der Stück für Stück in die Arbeit und die Aufgaben der Notfallseelsorge einführt.

Zeit also, das 20-jährige Bestehen über das Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen zu feiern und den Dienst mit seinen Aufgaben und Angeboten in der Bevölkerung vorzustellen. Den Auftakt macht am Sonntag, 16. Januar, um 16 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach, zu dem eine Anmeldung noch möglich ist. Weiter geht es am Mittwoch, 16. Februar, mit dem Onlinevortrag „Wenn der Boden wackelt: Erste Hilfe für unsere Seele“, an dem alle Interessierten nach vorheriger Anmeldung auf freiwilliger Spendenbasis teilnehmen können.

Thematisch stehen dabei Fragen wie „Was tun, wenn ich plötzlich in eine Notfallsituation gerate?“, „Welche Reaktionen sind normal?“ und „Wie kann ich mich auf derartige Momente vorbereiten?“ im Mittelpunkt. Getreu dem Motto der Notfallseelsorge „Von Mensch zu Mensch“ folgen im Lauf des Jahres weitere Angebote.

Anmeldungen für den ökumenischen Gottesdienst (mit 3G-Regelung) am Sonntag, 16. Januar, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach sind bis Freitag, 14. Januar, per E-Mail an NotfallseelsorgeBC@drs.de unter Angabe des Namens, der Telefonnummer und der Personenzahl möglich.

Eine Anmeldung zum Vortrag am Mittwoch, 16. Februar, ist ebenfalls auf diesem Weg möglich. Weitere Auskünfte gibt es bei der Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub, unter der Telefonnummer 07352/9223997 oder im Internet auf der Website https://notfallseelsorge-bc.de