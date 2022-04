Nostalgiesonderzüge fahren ab Ostern wieder

Die Nostalgiesonderzüge unter dem Motto „Erlebnisfahrten Schwarzwaldbahn – 37 Tunnel unter Dampf“ starten an Ostern 2022 in die achte Saison. Am 17. und 18. April (Ostern) geht es mit „Volldampf“ von Rottweil nach Hausach bzw. Triberg und zurück. Der Fahrplan bietet zahlreiche individuelle Möglichkeiten, so dass sowohl Ganztagesausfüge als auch nur Teilstreckennutzungen für kurze Fahrten möglich sind. Nach Ostern gibt es die Erlebnisfahrten noch an den Sonntagen am 7., 14. und 21. August 2022 während der Sommerferien.

Die Sonderfahrten beginnen und enden jeweils am Rottweiler Bahnhof. Abfahrt ist stets um 10.30 Uhr. Weitere Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es jeweils in Schwenningen, Villingen und St. Georgen. Für einen mehrstündigen Aufenthalt bieten sich sowohl Triberg, Hornberg, das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhöfe“ oder Hausach an. Die Rückkehr des Dampfzugs nach Rottweil erfolgt gegen 19 Uhr.

Die Fahrkarten für die Gesamtstrecke sowie größere Gruppen sollten möglichst vorbestellt werden. Teilstreckenfahrten können auch noch im Zug erworben werden. Die Anmeldung kann jeweils schriftlich, telefonisch oder auch per E-Mail erfolgen an: Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V., Postfach 16 49, 78616 Rottweil, Telefon 0741 / 174 708 18 oder E-Mail an „kontakt@efz-ev.de“. Diese Kontakt-Adresse steht auch für weitere Auskünfte zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Fahrten und den getroffenen Hygienemaßnahmen gibt es auch im Internet auf der Homepage des Vereins unter „www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de“.