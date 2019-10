Nostalgie auf zwei oder drei Rädern

Zum ersten Mal veranstaltet der Motorsportclub Langnau am Tag der Deutschen Einheit das traditionelle Simsonrennen in Dentenweiler zwischen Degersee und Oberreitnau. Der MSC Langnau übernimmt das beliebte Simsonrenen vom Simsonclub, der es in diesem Jahr nicht mehr ausrichten wird. Aus organisatorischen Gründen musste deshalb der Veranstaltungsort gewechselt werden. Statt wie bisher in Rappertsweiler findet das Rennen nun in Dentenweiler statt.

Jubiläumsfeier am Vorabend

Dem guten Brauch folgend warten Simson-Motorräder auf zwei und drei Rädern und mehr als 40 Rennläufe auf die Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefahren wird auf alten DDR-Motorräder und einem rund 180-Meter langen Oval in den Klassen Supercup, Seitenwagen luftgekühlt und wassergekühlt, Nostalgie, Jugend und Kids. Daneben bietet der MSC Langnau im Programm Rasenmähertraktor-Rennen.

Die Bewertung orientiert sich weitgehend an den Regeln im Bahnsport. Dabei wird in vier Runden der Laufsieger ermittelt. Dafür gibt es Punkte, die am Ende des Rennens addiert werden.

Start des Rennens am 3. Oktober ist um 13 Uhr. Die Fahrervorstellung ist um 12.30 Uhr. Das Training beginnt um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Wir freuen uns, das Simsonrennen in diesem Jahr ausrichten zu können und hoffen, dass viele Fans den Weg nach Dentenweiler finden. Danken möchte ich den Verantwortlichen des Simsonclubs, die uns in der kurzen Zeit der Vorbereitung unterstützten“, so Andrea Kreuzer, Vorsitzende des MSC.

Bereits am Vorabend, 2. Oktober, 20 Uhr, feiert der MSC Langnau im Festzelt an der Rennstrecke sein 50-jähriges Bestehen. Der Jubiläumsabend gibt die Möglichkeiten, frühere Fahrer zu treffen, über frühere Zeiten zu diskutieren und Benzingespräche zu führen.