Nordmazedonien mutig: „Fühlen uns nicht als Außenseiter“

EM-Neuling Nordmazedonien gibt sich vor dem Start der Endrunde ziemlich selbstbewusst.

„Wir fühlen uns nicht als Außenseiter, das haben wir in den letzten Spielen gezeigt. Bei dieser Europameisterschaft werden wir bestätigen, dass wir es als Team wirklich verdient haben“, sagte Mittelfeldspieler Enis Bardhi von UD Levante im nordmazedonischen EM-Quartier in Bukarest. Dort trifft das erstmals für eine EM-Endrunde qualifizierte Team am Sonntag auf Österreich (18.00 Uhr/ARD).

„Wir haben seit dem letzten Spiel gegen Österreich große Fortschritte gemacht. Das Selbstvertrauen von uns allen ist größer geworden“, sagte Tihomir Kostadinov vom slowakischen Club Ruzomberok. Vor knapp zwei Jahren hatte Nordmazedonien beide EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich mit 1:4 und 1:2 verloren. Ende März hatte der Fußballzwerg aber in Duisburg ein Testspiel 2:1 gegen Deutschland gewonnen. „Wir sind vorbereitet und werden in jedem Spiel auf Sieg spielen“, sagte Kostadinov. Weitere Gruppengegner Nordmazedoniens sind die Niederlande und die Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-937082/2

Nordmazedonien bei der EM

EM-Kader Nordmazedonien

Bardhi und Kostadinov in Bukarest