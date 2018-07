Nordkorea exportiert laut UN Nuklearraketen in Iran

New York (dpa) - Nordkorea exportiert nach Angaben der Vereinten Nationen für Atomsprengsätze geeignete Raketen in den Iran und andere Krisengebiete. Pjöngjang sei „aktiv beteiligt an der Ausfuhr kompletter Raketensysteme, Bauteilen und Technologie an zahlreiche Kunden im Nahen und Mittleren Osten und in Südasien“, heißt es in einem Expertenbericht. Er wurde dem UN-Sicherheitsrat in New York vorgelegt wurde. Der Devisenbedarf des Regimes sei so groß, dass Nordkorea nicht vor dem von den UN und zahlreichen Verträgen verbotenen Handel zurückschrecke.