Von Schwäbische Zeitung

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Ravensburger Ziegelstraße zu einem Brand in einem Fahrradgeschäft gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstenz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Während eine Polizeistreife in der Jahnstraße Brandgeruch wahrnahm, meldete sich eine Zeugin und teilte am alten Tekrum-Platz einen Brand mit. Beim Eintreffen der Beamten schlugen bereits offene Flammen aus dem hinteren Gebäudeteil.