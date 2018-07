Nord- und Ostsee haben sich deutlich erwärmt

Hamburg (dpa/tmn) - Über Pfingsten sind die Wassertemperaturen an den deutschen Küsten kräftig gestiegen. Von Helgoland bis Usedom werden jetzt zweistellige Messwerte erreicht, teilt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mit.

Am deutlichsten war der Anstieg auf Rügen, wo die Ostsee nun auf 14 Grad kommt, 5 Grad mehr als in der Vorwoche. Ebenfalls 14 Grad erreicht die Nordsee bei Norderney. Weiterhin uneinheitlich ist die Temperaturentwicklung im Mittelmeer. Während das Wasser zum Beispiel in der Ägäis, bei Zypern und Korfu wieder etwas kälter wurde, legten Valencia und Mallorca leicht zu. Die meisten Mittelmeerziele erreichen jetzt 18 bis 21 Grad. Bei den Fernreisezielen liegt weiterhin Thailand mit 32 Grad an der Spitze.

Wassertemperaturen in Deutschland:Deutsche Nordseeküste 10-14Deutsche Ostseeküste 11-14Helgoland 10List/Sylt 12Norderney 14Fehmarn 12Rügen 14Usedom 13Bodensee 15Wassertemperaturen in Europa:Biskaya 14-16Algarve-Küste 18Azoren 17-18Kanarische Inseln 20-21Französische Mittelmeerküste 17Östliches Mittelmeer 18-22Westliches Mittelmeer 16-19Adria 18-19Schwarzes Meer 17-19Madeira 19-20Ägäis 18-20Zypern 21Antalya 21Korfu 18Tunis 19Mallorca 18Valencia 19Biarritz 16Rimini 19Las Palmas 20Wassertemperaturen an Fernreisezielen:Rotes Meer 25Südafrika 17Mauritius 26Seychellen 29Malediven 29Sri Lanka 28Thailand 32Philippinen 30Fidschi-Inseln 23Tahiti 29Hawaii 22Kalifornien 12Golf von Mexiko 28Puerto Plata 29Sydney 23