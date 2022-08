Norbert Anton Schnee fünf weitere Jahre im Stiftungsrat der Bischof-Moser-Stiftung

Norbert Anton Schnee (Foto: privat) aus Denkingen wurde von Bischof Dr. Gebhard Fürst erneut in den Stiftungsrat der Bischof-Moser-Stiftung berufen. Er wurde, wie es in einer Pressemitteilung heißt, vom Diözesanrat für diese Aufgabe vorgeschlagen.

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung Pastoraler Dienste in der Diözese. Die Bischof-Moser-Stiftung fördert Menschen, die sich auf individuelle und besondere Weise in der Kirche engagieren. Bischof Dr. Georg Moser war die Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation ein besonderes und wichtiges Anliegen. Die Bischof-Moser-Stiftung führt dieses Anliegen weiter, sie beraten, begleiten und unterstützen, damit der Glaube neu zündet.

Mit der Diözesansynode 1985/1986 zum Thema: „Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation“, setzte Bischof Dr. Georg Moser einen Schwerpunkt in seiner Amtszeit. Norbert Schnee war damals als einer der jüngsten Synodalen dabei und konnte Bischof Georg Moser noch persönlich kennenlernen. Vorsitzender des Stiftungsrat ist Generalvikar Dr. Clemens Stroppel. (sz)