Nonnenhorn ist eine Mustergemeinde

Nonnenhorn - Nonnenhorn ist weit über seine Grenzen bekannt für seine Feste. Doch darüber hinaus und ganz abgesehen davon, dass 2020 ohnehin kein Jahr zum Feiern war, zählt Nonnenhorn jetzt auch als Mustergemeinde. Hat das schöne Weindorf am See doch für seine Dorfentwicklung so oft und so viel Förderung bekommen, wie keine andere Kommune weit und breit. Dass sogar noch mehr Beispielhaftes geht, das hat die Gemeinde im vergangenen Jahr gleich mehrfach bewiesen.

In dem Jahr, in dem alles anders war, hat sich im kleinen Weindorf am See jede Menge getan und der Gemeinderat hat, wie Bürgermeister Rainer Krauß bei der letzten Sitzung des Jahres anerkennend zusammenfasste, trotz Corona, „einiges bewerkstelligt“.

Begonnen hat das Jahr, das sicherlich als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird, für die Nonnenhorner erst mal ganz normal – mit einem Fest. Und zwar mit der Wagenfasnet, die, so bescheinigt der Bürgermeister, „grandios“ war. Allerdings ging es dann auch schon mit Corona los, denn die Pandemie war zu diesem Zeitpunkt schon längst in Europa, in Deutschland und bald auch im Landkreis angekommen. Zur gleichen Zeit lief auch der Wahlkampf für die Kommunalwahl, die dann am 15. März und damit tatsächlich einen Tag vor dem ersten Lockdown stattgefunden hat.

Da Rainer Krauß als bereits amtierender Bürgermeister der einzige Kandidat für dieses Amt war, war das Ergebnis, wonach er mit weit über 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde, nicht wirklich überraschend. Trotzdem, so versichert er, freut ihn dieses Ergebnis sehr. Am 16. März verhängte die bayerische Staatsregierung den ersten Lockdown, der zwei Monate lang, nämlich bis zum 16. Juni, das öffentliche und private Leben auf Sparflamme hielt. Was allerdings stattfinden durfte, das waren die konstituierenden Sitzungen im Mai. Doch die waren „alles andere wie normal“, wie sich Rainer Krauß heute erinnert. „Eine gemütliche Runde war nicht möglich“, bedauert er die Tatsache, dass er weder die scheidenden Gemeinderäte gebührend und nach Nonnenhorner Facon verabschieden, noch die neuen begrüßen konnte. Immerhin wechselten sieben Sitze am Tisch des Gemeinderates. Allerdings haben die neuen Räte noch nie im frisch umgebauten Rathaus, sondern erst im Stedi und dann im Feuerwehrhaus getagt. Was ebenfalls nicht möglich war, war jene geplante Klausurtagung abzuhalten, die dem neu konstituierten Gemeinderat dabei behilflich sein sollte, zusammen zu finden. „Aber die Neuen haben sich wirklich gut eingeschafft“, sagt Krauß. „Wir haben auch nach der Wahl wieder eine sehr gute Truppe.“

Indessen nahezu unberührt von der Pandemie blieb die Dorferneuerung, Nonnenhorns „Mammutprojekt“ der vergangenen fünf Jahre, deren zweiter und damit letzter Abschnitt im Mai fertig war. Einzig und allein eine kleine Verzögerung beim Kanalausbau in der Uferstraße war Corona geschuldet. Weil wegen Corona auch weniger los war, war diese aber halb so schlimm. „Wenn wir eine normale Saison gehabt hätten, hätten mich die Gastgeber gekreuzigt“, lacht der Bürgermeister. Nichtsdestotrotz ist das „Mammutprojekt“, für das die Gemeinde zwei Mal und insgesamt fast 2,5 Millionen Euro an Zuschüssen bekommen hat, jetzt abgeschlossen und das ohnehin schon schmucke Nonnenhorn ist jetzt noch schöner. „Wir gelten als Mustergemeinde“, begründet Rainer Krauß die doppelte Förderung vom Amt für ländliche Entwicklung und erklärt, dass der Grund dafür ist, dass in Nonnenhorn zuverlässig alles geklappt hat, was vorher unter anderem in Arbeitskreisen mit den Bürgern besprochen worden war.

Das zweite große und nicht weniger weitreichende Ereignis für Nonnenhorn kam dann im Sommer. Als der „Seewirt“ verkauft werden sollte, nahm die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht wahr. Ein sowohl für den Bürgermeister wie auch den Gemeinderat neues Thema. „Das war schon sehr nervenaufreibend und es waren spannende Zeiten bis wir das letztendlich alles unter Dach und Fach hatten“, erinnert sich Krauß und freut sich, dass nicht nur der Gemeinderat geschlossen hinter dieser Entscheidung stand, sondern auch die Bürger. Ein mutiger Entschluss, eine ungewöhnliche Entscheidung, ein Zeichen fast schon, in Zeiten, in denen Städte und Gemeinden nur noch von Nachverdichtung und Wohnraumschaffung sprechen und dafür ihre letzten Kleinode opfern.

Das Anwesen kostet die Gemeinde immerhin 2,8 Millionen Euro, was auch bedeutet, dass sie für die nächsten 30 Jahre Schulden machen wird. Und das, obwohl die Gemeinde nicht vor hat, das ehemalige Gästehaus in der Eins-A-Lage direkt am See irgendwie gewinnbringend zu nutzen. Im Gegenteil. Für kommenden März ist der Abriss geplant. Der Grund ist, dass sich Nonnenhorn eine Aufwertung seines Uferbereichs verspricht. „Man sieht viel früher auf den See, weil man schon vom Stachus aus den See sieht. Das wird eine ganz andere Situation“, freut sich der Bürgermeister, der es immerhin noch geschafft hat den Kaufpreis um 700 000 Euro zu drücken und obendrein auch 500 000 Euro Förderung zu ergattern für diesen überraschenden dritten Teil der Dorferneuerung. „Wir haben seit dem ersten Teilabschnitt der Dorferneuerung ein sehr gutes Miteinander mit dem Amt für ländliche Entwicklung“, sagt Krauß und verrät, worin das Geheimnis dafür liegt, dass die Gemeinde immer wieder Geld für ihre Projekte bekommt: „In Nonnenhorn läuft es genau so, wie es vom Programm her vorgesehen ist“. So gebe es eine intensive Arbeitskreisarbeit zu den Projekten. Die Ergebnisse flössen zusammengefasst in eine Gesamtplanung ein, die wiederum „relativ stringent“ und eben so, wie sie von der Bürgerschaft erarbeitet wurde, durchgeführt werde. Und für den Abriss gibt es übrigens auch noch mal was obendrauf.

Doch damit nicht genug. Theoretisch hätte es auch noch Fördergelder für das dritte, wenngleich kleinere Projekt gegeben, das nicht weniger beispielhaft für die Gemeinde ist. Für den Aufbau eines historischen Backhauses, das ein Scheunenfund war, den der Finder der Gemeinde zum Geschenk gemacht hat, hätte das Amt für ländliche Entwicklung 80 000 Euro gegeben. Doch das Geld ist gar nicht nötig. Der Museumsverein hatte das Backhaus nicht nur in akribischer Kleinarbeit ab- und wieder aufgebaut, sondern sich auch bereit erklärt, die 28 000 Euro Sachkosten selbst zu zahlen. Der Verein hatte ohnehin ein Budget dafür eingeplant. „Zuschüsse sind gut, wenn man sie braucht. Aber es sind Steuergelder und wenn man sie nicht unbedingt braucht ist es nicht recht, dass man sie nimmt. Das ist nicht unser Stil“, sagt Krauß nicht ohne Stolz. Für das Frühjahr hoffen der Museumsverein und der Bürgermeister dass ein Einweihungsfest möglich sein wird. So, wie es sich in Nonnenhorn gehört.