Noltes Theater veröffentlicht Januarprogramm

Das Wintertheater Überlingen geht weiter, zumindest in Noltes Theater. Nun steht das Programm für den Januar 2022 fest. Auf der Bühne stehen natürlich auch Oliver und Birgit Nolte persönlich. Mitte Januar soll dort der Vorhang wieder aufgehen. Auf dem Plan stehen ein schräges Ein-Mann-Theaterstück und ein kraftvoller Lyrikabend.

Der Klavierspieler kriegt jede Frau, hat schon Johannes Heesters gesungen. Der Kontrabassist dagegen geht in jedem Orchester gnadenlos unter. Außer es handelt sich um einen Narzissten, wie ihm der Schriftsteller Patrick Süskind in seinem Theaterstück „Der Kontrabass“ ein Denkmal gesetzt hat. Das Ein-Mann-Stück gehört zu den meistgespielten Bühnenarbeiten in Deutschland. Es ist am Freitag und Samstag, 14. und 15. Januar, um 20 Uhr in Noltes Theater zu sehen. In der Rolle des schrägen Orchestermusikers: Oliver Nolte.

Im „Kontrabass“ erzählt Nolte das Leben eines Musikers zwischen Bier und Brahms. Hier spricht einer zum Publikum, der sich im Laufe des Abends immer weiter demontiert, während er über das Leben, die Liebe und das Beamtentum lamentiert. Dies wiederum kombiniert mit profunden Kenntnissen der Musikgeschichte und einem Wortwitz, dass einem das Lachen im Laufe des Abends immer mehr im Halse steckenbleibt.

Starke Lyrik von starken Frauen, das ist der Untertitel der Veranstaltung „Die Welt hochwerfen“. Manchmal muss man die Welt einfach nehmen und hochwerfen, um wieder Luft zu haben, sich mit den wichtigen Fragen der menschlichen Existenz auseinanderzusetzen, so heißt es in der Programmvorstellung. Diesen Raum für Nachdenklichkeit will Noltes Theater mit der zweiten Januarveranstaltung bieten. Am Freitag und Samstag, den 21. und 22. Januar ist um 20 Uhr im Rahmen des Wintertheaters Überlingen Birgit Nolte mit ihrem Lyrikabend zu hören.

Diese Rückschau bis ins tiefe Mittelalter offenbart bizarre Gedanken über die Rolle der Frau, die bis heute nachwirken. „Aber starke Frauen haben sich schon immer zu Wort gemeldet, auch im Mittelalter. Sie machten das mutig und intelligent. Verständlich, dass manche Männer Angst bekommen haben“, so die Ankündigung. Birgit Nolte singt und spricht bedeutende Werke der Frauenliteratur. Michael Lauenstein begleitet sie dabei musikalisch.

Für alle Veranstaltungen gilt 2G-Plus, also erhalten nur für Geimpfte oder Genese Zutritt. Diese müssen dementsprechend zusätzlich einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, vorlegen. Die Kartenreservierung sowie weitere Informationen sind telefonisch unter 07551 / 8310222 oder übers Internet: www.noltes.biz zu erhalten.