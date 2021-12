Nördlingen: Impfgegner-Demo verläuft störungsfrei

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien haben sich am Freitagabend mehrere Hundert sogenannte Impfgegner vor dem Nördlinger Rathaus versammelt. Vom Marktplatz aus setzte sich ein Zug in Form eines Schweigemarsches durch die Nördlinger Innenstadt in Bewegung.

Während bei einer gleich gelagerten Versammlung ein Woche zuvor Polizeikräfte aus der Versammlung heraus provoziert und beleidigt wurden, verlief die Veranstaltung am Freitag friedlich und störungsfrei. Nach einer guten Stunde löste sich die Versammlung auf.