Noch viele freie Lehrstellen in der Systemgastronomie

In der Systemgastronomie sind auch nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch zahlreiche Ausbildungsplätze frei. Viele Unternehmen hätten bis zum Start des Ausbildungsjahres nicht genug geeignete Bewerber gefunden.

Das teilt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Berlin mit. Teilweise sei die Hälfte der Stellen unbesetzt geblieben, ergab eine Umfrage des Verbands. Besonders gute Chancen auf eine Lehrstelle als Fachmann oder Fachfrau für Systemgastronomie hätten Bewerber in München, Köln und Düsseldorf. Dort sei der Auszubildendenmangel am deutlichsten.

Auch in der Rhein-Main-Region und in Berlin würden noch Azubis gesucht. Die Arbeitsmöglichkeiten nach der Ausbildung reichen von der Steakhouse-Kette bis zum Schnellrestaurant. Grund für den Engpass sei unter anderem der Rückgang der Schülerzahlen. Besonders in den neuen Bundesländern schlage er voll zu Buche. Andererseits können laut dem Verband viele Stellen nicht besetzt werden, weil die schulische Vorbildung der Bewerber nicht gut genug ist. Ihnen fehlten häufig Grundkenntnisse in Deutsch oder Mathematik sowie wichtige soziale Kompetenzen.

Jugendliche mit Interesse an der vergleichsweise neuen Ausbildung können sich im Internet informieren: Das „Info- und Mitmachportal“ unter „gast-star.de“ ist in erster Linie „von Azubis für Azubis“ gedacht. Der Ausbildungsberuf zum Fachmann für Systemgastronomie ist den Angaben zufolge in vergangenen Jahren immer bedeutender geworden. Begannen vor zehn Jahren 395 Nachwuchskräfte ihre Lehre, waren es im Vorjahr schon 3096. Ausbildungsergebnisse und Übernahmequoten seien im Vergleich zu anderen Berufen überdurchschnittlich.

Weitere Infos: www.gast-star.de