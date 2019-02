Es ist kein guter Stil, eine Beziehung per SMS zu beenden. Man sollte schon die Courage haben, seinem Ex-Partner die Trennung ins Gesicht zu sagen. Bei den Schließungen in Türkheim, Hohenstadt und Suppingen hatte die Volksbank diesen Mut nicht, was sich nun rächt. Zwar verspricht der Vorstand jetzt weitere Infos, doch das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Der Ruf der Bank hat gelitten. Es muss allerdings noch nicht alles verloren sein in der Beziehung der Suppinger zu ihrer Bank. Entscheidend ist vor allem, wie detailliert diese auf die Kritikpunkte aus Suppingen eingeht und ihre Entscheidung nachvollziehbar macht. Dies auch im eigenen Interesse: Denn es kann der Bank – anders als in einer Liebesbeziehung – nicht egal sein, ob ihre Suppinger, Hohenstadter und Türkheimer Kunden nach der „Trennung“ mit jemand anderem anbandeln. Sie will diese ja als Kunden halten und nicht an andere Geldinstitute verlieren, die es in der Region ja auch noch gibt.