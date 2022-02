Noch keine Pläne fürs Wochenende? Hier gibt's drei Tipps von Eis bis Tropenfeeling

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

"Kalt und heiß" könnte das Motto dieses Newsletters lauten. Denn es geht aufs Eis (na ja, fast) und in den Schnee, aber auch in wärmere Gefilde. Und dazu müssen Sie nicht einmal weit reisen. Ein bisschen länger allerdings dauert die Anfahrt zum Arlberg, dafür wartet hier aber auch ein ganz einzigartiges Erlebnis. Lassen Sie sich überraschen und inspirieren!

Die Tipps der Woche im Überblick:

Jagd auf die Daube

Einsstockschießen in der Ritter-Golf-Anlage in Ravensburg (Foto: www.rittergolf.de)

Wer braucht schon eine Eisfläche zum Eisstockschießen? Der Daube, also dem Ziel aus Gummi, möglichst nahe zu kommen funktioniert genauso auf leicht gewässertem, festem Untergrund. Ich habe es mit meinen Kindern und deren Partnern ausprobiert, und zwar in der Ritter-Golf-Anlage in Ravensburg. Die Betreiber halten noch bis zum 27. März drei Bahnen fürs Eisstockschießen bereit, auf denen jeweils Gruppen bis zu acht Personen spielen können. Dabei kämpfen immer zwei Mannschaften gegeneinander. Am meisten Spaß bereitet das klassische Eisstockschießen, vor allem, wenn es gelingt, den gegnerischen Stock aus der Wertung zu schieben. Zur Abwechslung kann man mit dem Eisstock aber auch auf Nummerntafeln zielen. Wer die höchste Punktzahl zusammenkriegt, hat gewonnen. Besonders schön ist das Eisstockschießen in Ravensburg in den Abendstunden, denn dann ist die gesamte Anlage hübsch beleuchtet. Wer mag, gönnt sich an kalten Wintertagen noch einen Glühwein oder Punsch, der vor Ort ausgeschenkt wird.

Bespielbar sind die Eisstockbahnen immer freitags, samstags und sonntags. Die Zeiten müssen online reserviert werden. Eine halbe Stunde kostet pro Erwachsener 5 Euro, pro Kind 4,50 Euro.

So ein Theater!

Lecher Wanderung mit mobilem Theaterstück (Foto: www.lechzuers.com)

Etwas ganz Besonderes hat sich die Alpenregion Lech ausgedacht: eine winterliche Theaterwanderung. Dabei bewegen sich die Schauspieler des Ensembles teatro caprile gemeinsam mit dem Publikum zu den Schauplätzen des Stücks "Ski Labor Lech" von Zug nach Lech. Die Schauspieler erzählen unterwegs sowohl die glanzvollen als auch dunklen Geschichten der Lecher Historie. Die Theaterwanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden, die reine Gehzeit beträgt allerdings nur rund 100 Minuten. Warme Kleidung, gutes Schuhwerk und ein wenig Proviant, zumindest eine Thermoskanne mit heißem Tee, empfehlen sich.

Die Theaterwanderungen finden bei jedem Wetter statt. Gespielt wird am 4.2.2022, 6.2.2022, 25.2.2022, 27.2.2022, 25.3.2022 und 27.3.2022, Beginn ist jeweils um 13.30 Uhr am Gasthaus Klösterle in Zug. Das Ticket kostet 35 Euro pro Person.

Kleine Flucht in die Tropen

Auch Schmetterlinge lieben den Sonnenhut. (Foto: Andrea Warnecke / dpa)

Der Winter wird uns wohl noch eine Weile im Griff haben. Doch die Sehnsucht nach Wärme wird immer größer, zumindest bei mir. Auf gar tropische Temperaturen stößt, wer das große Schmetterlingshaus auf der Insel Mainau betritt. Bei einer etwa 90-prozentigen Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 25°C und 30°C kann man frei fliegende tropische Tagfalter aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika bestaunen. Zeitweise sind auch Nachtfalter mit bis zu 30 Zentimetern Flügelspannweite zu sehen. Zum Abkühlen empfiehlt sich ein Spaziergang über die Blumeninsel im Bodensee, die auch im Winter ihre Reize hat. Oder aber man macht einen Abstecher ins Schloss, in dem noch bis zum 13. Februar Holzspielzeug ausgestellt ist. Höhepunkt der Winterausstellung ist eine interaktive Kugelbahn.

Das Schmetterlingshaus und das Schloss sind täglich von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Zugang nur mit 2G-Nachweis. Das Tragen einer FFP2-Maske oder OP-Maske ist verpflichtend. Eintritt für Erwachsene: 10,50 Euro