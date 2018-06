Noch ist nicht aller Tage Abend

auch in Friedrichshafen derzeit in aller Munde. 2012 hatte die Verwaltung eine Planung vorgelegt, nach der Fischbach und Schreienesch Gemeinschaftsschulen werden sollten. Damals wurde eine Elternbefragung gefordert, die sehr wichtige und aufschlussreiche Ergebnisse erbrachte. Zudem wurde eine Matrix erstellt, nach der die Schulen nach objektiven Gesichtspunkten bewertet werden sollten. Die Ergebnisse der Elternbefragung laufen der ursprünglichen Planung nicht zuwider. Ob die Bewertungsmatrix den Schulen gerecht wird, geschweige denn den aktuellen Bewertungen durch die Eltern entspricht, darf bezweifelt werden. In der Zwischenzeit meldet sich die Graf-Soden-Realschule zu Wort und will ebenfalls den neuen Weg gehen. Die Verwaltung hat mit der jetzt vorliegenden Sitzungsvorlage ganze Arbeit geleistet. Den gordischen Knoten müssen heute die KSA-Mitglieder und am Montag der Rat durchschlagen. Und das ist in der Tat eine Aufgabe, die hoher Verantwortung bedarf. Die Gremien haben recht daran getan, sorgsam abzuwägen. Noch aber ist nicht aller Tage Abend und die Entwicklung wird zeigen, wo die Eltern Gemeinschaftsschulen haben wollen.