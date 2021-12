Noch in dieser Woche 3G-Kontrollen im bodo-Gebiet

Das aktuell geltende Infektionsschutzgesetz sieht stichprobenhafte Überprüfungen in Bus und Bahn vor. Verkehrsunternehmen im bodo-Gebiet werden daher gemeinsam mit den Ordnungskräften am Mittwoch, 8. Dezember, und am Freitag, 10. Dezember, die Einhaltung der 3G-Regeln kontrollieren. Das gibt der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung bekannt. Mit der seit 24. November 2021 geltenden 3G-Regelung dürfen Fahrgäste den Öffentlichen Personennahverkehr nur noch nutzen, wenn sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen hiervon sind Schülerinnen und Schüler, da diese in der Schule regelmäßig getestet werden. Ein Schülerausweis sollte entsprechend stets mitgeführt werden.

Fahrgäste, die weder geimpft noch genesen sind, müssen bei der Nutzung eines Verkehrsmittels einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test mit sich führen. Dieser darf bei Fahrtantritt nicht älter als 24 Stunden beziehungsweise beim PCR-Text nicht älter als 48 Stunden zurückliegen.

Die Maskenpflicht gilt im gesamten bodo-Gebiet, ist jedoch in den Landkreisen unterschiedlich. Für den bayerischen Landkreis Lindau (B) gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn. Für die Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg muss eine medizinische Maske getragen wrden. Die Maskenpflicht gilt in Bussen und Bahnen als auch an Bahn- und Bussteigen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, bei denen das Tragen einer Maske aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich ist..