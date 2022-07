Noch freie Plätze bei der geführten Tour durchs Museums-Schaudepot

Wangen (sz) - Die nächste Führung „Sesam öffne Dich! … verborgene Schätze entdecken“ geht am Sonntag, 31. Juli, um 14 Uhr erneut durch das neue Museums-Schaudepot in Rhein bei Wangen-Primisweiler. Bei dem Rundgang durch das weitläufige Schaudepot kann laut Pressemitteilung „Museumsarbeit hautnah erlebt und ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Die Geschichten hinter den Sammelobjekten werden lebendig. Das Museumsschau-Depot ist eine wahre Schatzkammer. Den Besuchern wird eine bisher im Verborgenen gelagerte umfangreiche Sammlung historischer Artefakte aus Wangen und der Region präsentiert. In großen Schränken und auf langen Regalen gelagert, erzählen Gegenstände Geschichte und Geschichten aus dem Leben und Arbeiten von längst vergangenen Zeiten. Nach der etwa eineinhalbstündigen geführten Tour durch das Schaudepot können die Besucher selbst zu Farbe und Pinsel greifen. Unter Anleitung wird Objekten, die als Andenken mitgenommen werden dürfen, wieder Leben eingehaucht. Weitere Führungen sind an folgenden Sonntagen jeweils um 14 Uhr geplant: 28. August., 25. September und 30. Oktober. Treffpunkt ist direkt vor dem Schaudepot in Rhein 34 in Wangen-Primisweiler. Eine Anmeldung im Gästeamt ist erforderlich. Tickets gibt es für 9 Euro pro Person inklusive Materialkosten im Gästeamt Wangen, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 742 11 oder unter www.wangen.reservix.de erhältlich. Diese Führung kann auch von Gruppen gebucht werden. Der Preis pro Gruppe beträgt 80 Euro plus zwei Euro Materialkosten pro Person. Terminanfragen sollten ebenfalls an das Gästeamt gehen oder oder sind zu stellen unter www.wangen-tourismus.de/stadtfuehrungen. Foto: Irina Leist