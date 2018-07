Nobelpreisträger schlagen Alarm für bedrohten Planeten

Stockholm (dpa) - Appelle zur Rettung vor globalen Gefahren gibt es viele, aber selten so hochkarätige: Nach zweitägigen Beratungen haben 20 Nobelpreisträger und noch einmal so viele führende Umwelt-Wissenschaftler von Entscheidungsträgern verlangt, schleunigst und weitgehend zur Bewahrung des Planeten zu handeln. Die Spitzenwissenschaftler warnten in Stockholm vor nicht mehr umkehrbaren Konsequenzen. Ähnliche Treffen hatte es zuvor 2007 in Potsdam und zwei Jahre später in London gegeben.