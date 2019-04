Niroomand: „Entscheiden werden Tagesform und Psyche“

Kaweh Niroomand gehört zu den sehr wenigen Menschen, die wirklich alle Duelle der ewigen Volleyballrivalen Berlin Volleys und VfB Friedrichshafen aus nächster Nähe erlebt hat. Seit 28 Jahren ist der gebürtige Perser Manager des amtierenden Meisters Berlin Volleys. Ohne ihn würde sein Verein sicher nicht jene Ausnahmestellung haben, die er heute hat. Zum siebten Mal hintereinander spielen nun Niroomands Berliner und die Friedrichshafener den deutschen Meister in der Finalserie unter sich aus. Christian Schyma hat sich vor dem ersten Finalspiel am Samstag in der Friedrichshafener ZF-Arena (17.30/Sport1) mit dem 66-Jährigen unterhalten.

Mal Hand aufs Herz, Herr Niroomand: Hatten Sie nach dem holprigen Saisonstart und dem frühen Aus in der Champions-League sowie im DVV-Pokal noch mit dem Einzug ins Finale gerechnet?

Ehrlich gesagt hätte ich vor sechs oder sieben Wochen daran wohl nicht wirklich geglaubt. Wir hatten zu Beginn und im weiteren Verlauf mit vielen Verletzungen zu kämpfen. So war beispielsweise Moritz Reichert, dem wir eine wichtige Rolle zugedacht hatten, gleich zweimal verletzt. Danach haben wir zwei Anpassungen vorgenommen, mit den Verpflichtungen von Nicolas Rossard auf der Libero-Position und Sergej Grankin im Zuspiel. Damit hat sich die Situation beruhigt, das Spiel deutlich stabilisiert, wie man in den Play-offs gesehen hat. Enge Sätze, die wir zuvor verloren hätten, haben wir nun für uns entschieden. Gerade im Bereich Annahme und Zuspiel muss alles passen, da mussten wir uns verbessern.

Grankin hat den Volleys zuletzt Flügel verliehen, nach der Heimniederlage gegen den VfB gab es neun Siege am Stück. Was macht seine besondere Qualität aus?

Er spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Volleyball, hat mit den Besten zusammen- und auch gegen die besten Spieler gespielt. Grankin hat alles gewonnen, was ein Volleyballer gewinnen kann. Technik, Taktik, Erfahrung bringt er in Perfektion mit. Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit auf dem Feld, die auch den jungen Spielern Selbstvertrauen gegeben hat. Wir brauchten jemanden, der in unserer schwierigen Phase die Verantwortung übernimmt, die tragende Rolle spielt. Grankin hat uns da sehr geholfen. Mit ihm sind die jungen Spieler gewachsen. Elementare technische Fähigkeiten sind oft wichtiger als die Taktik.

Wie gut ist der Mannschaft bislang der Umbruch nach dem Abgang von Leistungsträgern wie Kromm, Carrol und Perry gelungen?

Weitaus schwieriger, als wir alle gedacht haben. Aber es waren auch besondere Umstände. Wir hatten null Vorbereitungszeit, mit Cédric Énard einen neuen Trainer, viele neue Spieler, die erst spät dazugestoßen sind, und großes Verletzungspech. Somit hat es seine Zeit gebraucht, bis wir uns eingespielt haben. Aber mit dem Gros der Mannschaft sind die Verträge schon abgeschlossen, der Trainer bleibt und auch mit Grankin sind wir auf einem guten Weg.

Es kommt wieder zum ewig jungen Duell mit dem VfB. Wie sehen Sie in dieser Saison die Kräfteverhältnisse verteilt?

Wir spielen auch in diesem Jahr ganz unterschiedliche Volleyballstile. Der VfB läuft im zweiten Jahr mit dem gleichen Grundgerüst auf, die Mannschaft hat einen gewissen Schatz an Erfahrung. Wir setzen auf die individuellen Stärken, auf unseren breiten Kader. Zuletzt konnten wir dadurch Formschwächen ohne Substanzverlust abfangen. Ich sehe beide Teams gleich stark, entscheiden werden deshalb die Tagesform und die Psyche.

Wie beurteilen Sie das Niveau der Bundesliga in dieser Saison?

Ich denke, wir können uns über eine gute Entwicklung freuen. Lange Zeit war es an der Spitze sehr ausgeglichen und spannend, am Ende haben sich dann die Teams mit der größten Routine und Erfahrung durchgesetzt. Viele Partien gibt es im Livestream, auch vom Finale eine Liveübertragung im Free-TV. Auf der anderen Seite ist es sehr ärgerlich, dass junge, talentierte deutsche Spieler so früh ins Ausland abwandern wollen. Wir brauchen ihre Gesichter hier, die Bundesliga ist gut genug in vielen Belangen und eine gute Plattform. Da muss sich der Verband ernsthaft etwas einfallen lassen, um das zu verhindern.

Nach dem Finale folgen in Berlin am 18. Mai noch die Endspiele der Champions-League. Wäre man da nicht selbst gerne dabei?

Es ist ein schwerer und langer Weg, das zu schaffen. Für Berlin es eine tolle Sache, ein wichtiger Baustein. Unser Ziel ist es, Berlin zum festen Standort für die Finalspiele der Champions League zu machen. Es ist genau die richtige Stadt für dieses Event. Seit einigen Tagen sind wir ausverkauft, wir erwarten rund 9000 Volleyballfans.