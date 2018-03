Nina Ruge rät, den „Ich-Reflex“ zu überwinden

Die bekannte Fernsehjournalistin und Buchautorin Nina Ruge hat im Thalia-Theater in Tailfingen aus ihrem neuen Buch gelesen. „Sei Du der Leuchtturm Deines Lebens“ war sowohl die Botschaft des Abends als auch der Titel ihres Buches.

Die mit ihren 62 Jahren unglaublich jugendlich wirkende Autorin gab bei ihrer Lesung Einblicke in ihr vielgestaltiges Leben und umriss die Richtungsweiser, die sie auf den Weg der Selbsterkenntnis und Spiritualität brachten. Ihre angenehme Stimme und wohlmodulierte Tonlage ließ es leichtfallen, der einstündigen Lesung mit wacher Aufmerksamkeit zu folgen, obwohl der Gesamtkontext des Abends Wärme und Entspannung vermittelte. Wobei sicher auch die weichen Polstersitze der bequemen Bestuhlung des Thalia-Theaters ihren Teil dazu beitrugen.

Narzistische Einzelwesen

In ihrem Buch ging Nina Ruge auf die permanente Selbstoptimierung ein, mit der jeder heutzutage beschäftigt zu sein scheint. In eigener Selbstreflexion ist sie der Frage nachgegangen, warum die menschliche Gesellschaft sich von einem Gemeinwesen zu narzißtischen Einzelwesen gespalten hat. Sie kommt zu dem Schluss, dass es heute ein neues Bewusstsein braucht, und zwar eines, das die Ratio des 21. Jahrhunderts und moderne Spiritualität vereint. Ruge spürte in ihren Ausführungen diesen Fragen nach und zeigte auf, um was es ihrem Dafürhalten eigentlich gehen sollte: die Droge der Ich-Fixierung mit ihren Spielarten wie Macht, Ruhm, Besitz, Dominanz und eigene Bedeutsamkeit sollte ad acta gelegt werden. Denn: „Selbsterkenntnis und die sich daraus ableitende Kunst der Selbstführung in ein neues Bewusstsein zeigen den Weg zu einem Leben in innerer Stärke“, so die Autorin.

Wie das angegangen werden kann, ohne sich obskurer Hilfsmittel zu bedienen oder sich aus dem normalen Alltagsleben ausklinken zu müssen, zeigte die Unicef-Botschafterin anhand einfacher Beispiele. Sie riet den Zuhörern, sozusagen ein „wissenschaftliches Experiment mit sich selbst“ zu machen, indem sie sich einige Tage lang selbst beobachten sollten. Der Fokus sollte dabei auf den „Ich-Reflex“ gerichtet sein. Jener Mechanismus, der stetig und hinterhältig versucht, bei allem Tun und Denken die eigene Wertigkeit in den Vordergrund zu stellen. „Ich muss nicht ein anderes Licht ausblasen, um mein eigenes heller erscheinen zu lassen“, verdeutlichte sie den Vorgang. Der „Ich-Reflex“ sei in jedem Menschen so verinnerlicht, dass dieser im Grunde die Steuerung über das Denken und Handeln des Individuums übernommen hat.

Ruge ermunterte das Publikum, bei einer möglichst authentischen und ehrlichen Selbstbeobachtung herauszufinden, wie oft das Ego selbst bei alltäglichen Dingen versucht, das Selbst, auch auf Kosten anderer, in den Vordergrund zu rücken. Die so gewonnenen Erkenntnisse führten zu einem neuen Bewusstsein. Sie betonte: „Ich muss mir von meinem Ich-Reflex nicht alles gefallen lassen“. Denn sei man ihm erst auf die Schliche gekommen, kann bewusst gegengesteuert, die Lebensführung wieder in die eigene Hand genommen werden. Somit kann der Einzelne zum „Leuchtturm für das eigene Leben“ werden.

Am Ende der Lesung standen die Besucher Schlange, um Nina Ruges Buch zu erwerben und signieren zu lassen.