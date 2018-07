Nikolausschießen beim Schützenverein Hege

Traditionell am Samstag vor Nikolaus veranstalten die Schützen aus ihr Nikolausschießen. Bei entsprechender Treffsicherheit können am Röhrlestand frisch gebackene Hefenikoläuse gewonnen werden. Die besten Zehner beim Scheibenschießen werden mit Sachpreisen belohnt. Geschossen wird mit vereinseigenen Luftdruckgewehren. Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr dürfen mit Zustimmung der Eltern teilnehmen. Im Rahmen der Preisverteilung werden dann auch noch die Ehrenscheiben des Bürgerschießens an die Gewinner der Wertungsklassen überreicht. Der Schützenverein lädt alle seine Mitglieder und Freunde des Schießsportes am Samstag,5. Dezember, ab 19 Uhr ins Schützenhaus nach Hattnau ein.