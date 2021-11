Nikolausfeier in St. Maria mit Kinder und Erwachsenen

Angesicht der Corona-Situation können in der Kirchengemeinde St. Maria keine Familienbesuche stattfinden. Stattdessen kommt Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht am Sonntag, 5. Dezember, um 15.30 Uhr und um 17 Uhr in die Kirche, um mit Kindern und Erwachsenen eine gemeinsame Feier zu gestalten. Mit Musik, Geschichten und Texten wird das Wirken desHeiligen Nikolaus dargestellt. Am Schluss der Feier erhält jedes Kind vom Nikolaus ein kleines Geschenk, teilt die Kirchengemeinde mit. Um andere Kinder in Not zu unterstützen, kann für das Straßenkinderprojekt von Pater Berno eine Spende gegeben werden. Zum Anmeldeverfahren: Jede Familie erhält in der Kirche eine Bankreihe, die von den Ordnern zugewiesen wird. Bei der Anmeldung wird gebeten angeben, zu welcher Uhrzeit man kommt und mit wie vielen Personen man teilnimmt. Die Anmeldung kann telefonisch über das Pfarrbüro erfolgen unter der Nummer 07542/4663 oder per E-Mail anstmaria.meckenbeuren@drs.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 1. Dezember.