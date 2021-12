Nikolausempfang außer Haus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Nikolausgruppen hatten alle Hände voll zu tun am Vorabend des Nikolaustages und für diese Arbeit bedanken wir uns sehr. Für viele Familien war es ein Erlebnis, den Nikolaus außer Haus zu empfangen und zu hören, was er zu berichten hatte.

Einen stolzen Betrag von 360 Euro konnte der Nikolaus an Spenden empfangen. Dieser Betrag wird an Kinder, die an MPS erkrankt sind, weitergegeben.