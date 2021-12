Nikolaus überraschte Groß und Klein in der Altstadt und am Stadtsee

Für leuchtende Kinderaugen hat der Überraschungsbesuch des Heiligen Nikolaus mit Knecht Ruprecht und den beiden Engelchen am Sonntag in der Altstadt und am Stadtsee gesorgt, wie es in einer Presemitteilung heißt. In diesem Jahr war er nicht erst am Abend, sondern schon etwas zeitiger als in den Jahren zuvor unterwegs. Schließlich hatte er im vergangenen Jahr erstmals eine Pause einlegen müssen und deshalb in diesem Jahr für jedes Kind etwas mehr Zeit eingeplant. Und das war auch gut so, denn nicht nur die Kinder freuten sich über die Begegnung – auch zahlreiche Erwachsene wollten sich unbedingt mit Nikolaus und seinen Helfern fotografieren lassen. Für einige der Kinder war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie den Nikolaus sahen. In diesem Jahr schien es auch, als hätten sich viele Bad Waldseer Kinder ganz besonders gut vorbereitet, denn so viele Gedichte wurden ihm bisher in keiner anderen Stadt aufgesagt. Zur Belohnung gab es ein Geschenk. Aber auch diejenigen, die erst noch ein Gedicht einüben müssen, bekamen ein Päckchen. Dass der Nikolaus eine Mund-Nasen-Maske trug, störte laut Mitteilung übrigens keines der Kinder. Auch Nikolaus, Knecht Ruprecht und die Engelchen waren, obwohl sie der 2G-Plus-Regel entsprachen, vor der Aktion noch beim Schnelltest in der Stadthalle – allerdings incognito.

Weitere Bilder von der Nikolaus-Aktion gibt es unter www.bad-waldsee.de in den Bildergalerien. Darüber hinaus hat Bad Waldsee im Advent noch mehr zu bieten.

Das Adventsleuchten: Hier sind die Gebäude in der Altstadt bis zum 27. Dezember täglich von 17 bis 22 Uhr weihnachtlich angestrahlt. Überdies kann man bis Ende 2021 kann im gesamten Stadtgebiet freitags ab 14 Uhr und samstags den ganzen Tag über kostenfrei parken. Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag den ganzen Tag ist die Mitfahrt im Citybus kostenfrei. Ab Montag, 13. Dezember bis zum Jahresende ist die Mitfahrt im Citybus auch unter der Woche kostenlos.