Nikolaus beschenkt in Weingarten Radfahrende

Eine süße Überraschung für alle, die im Dunkeln mit funktionierendem Licht radeln: Der Nikolaus und Weingartens Bürgermeister Alexander Geiger haben am Montagabend auf dem Platz zur Waldseer Straße gut beleuchtete Radfahrende mit einem kleinen Schokoherz belohnt. In eineinhalb Stunden kamen rund 50 vorbildlich ausgestattete Radfahrerinnen und Radfahrer vorbei, gibt die Stadt in einer Mitteilung bekannt. Nur wenige waren den Angaben zufolge ohne Licht auf der Straße. Sie bekamen eine Postkarte mit dem Hinweis, sich um ihre Beleuchtung zu kümmern. Mit Unterstützung des Fahrradgeschäfts BICI hat die Stadt außerdem unter allen Radlerinnen und Radlern zwei Geschenke verlost: Maximilian Schaffner gewann ein hochwertiges Beleuchtungsset samt Reflexbändern, Margret Klemt wurde mit einem Reflexbandset überrascht.