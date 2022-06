Nights of Hope am Flugplatz in Schwenningen

n (sz) - „Nights of Hope“ heißt es von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juli, am Flugplatz Schwenningen am Neckar, wo musikalische Unterhaltung, internationale Sprecher und Foodtrucks geboten sind. Einlass ist ab18 Uhr. Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Welt ist im Umbruch, die Menschen voller Angst, die Zukunft ungewiss. Hoffnung ist das, was wir jetzt brauchen und was uns durch diese Zeit trägt, heißt es in der Ankündigung. Bei der Veranstaltung „Nights of Hope” soll dieses Gefühl gemeinsam geschaffen werden. „Freuen Sie sich auf Musik, Foodtrucks und inspirierende Worte internationaler Sprecher“, heißt es in der Ankündigung. In Vorbereitung auf die Veranstaltung wurden unter anderem Altersheime und Flüchtlingsheime besucht, um den Menschen nahe zu sein und ihnen Hoffnung zu schenken.