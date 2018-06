Night Shift auf iOS-Geräten aktivieren

Apples iOS hat seit dem Update auf Version 9.3 einen Night Shift genannten Displaymodus. Er reduziert zum Abend hin die Anteile des blauen Lichts im Anzeigebild. Das soll beim Einschlafen helfen - schließlich wird dem blauen Licht nachgesagt, dass es wach hält.

Um die Funktion zu aktivieren, reicht ein kurzer Besuch in den Einstellungen unter „Anzeige & Helligkeit“. Hier kann der Zeitraum eingestellt werden, in dem Night Shift aktiv sein soll. Einmal eingestellt, kann die Nachtschicht auch über das Kontrollzentrum (wird per Wisch vom unteren Bildschirmrand aufgerufen) gesteuert werden. Hier gibt es einen neuen fünften Schalter in der Mitte, der nun dafür zuständig ist, dass man nicht mehr schlaflos mit dem Smartphone im Bett strandet.