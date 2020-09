Niederstaufener Dorfladen wird mit Verspätung eingeweiht

Mit einer Verspätung von knapp einem halben Jahr ist am vergangenen Samstag der Dorfladen Niederstaufen nun eingeweiht und offiziell eröffnet worden.

Am 4. April 2020, eine Woche vor Ostern, öffnete der neue Dorfladen Niederstaufen erstmals seine Türen und bot den Kunden aus Niederstaufen und der näheren Umgebung sein umfangreiches Warenangebot für den täglichen Bedarf an. Die im Laden gut einzuhaltenden Maßnahmen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus – es herrschte und herrscht das Maskengebot für Kunden und Bedienstete und die Pflicht den gebotenen Abstand von zwei Metern inner- und außerhalb – verhinderten aber ein Eröffnungsfest.

Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, dass sich vor dem Laden kleine Warteschlangen bilden, wenn sich mehr als drei Kunden im Laden befinden und die Menschen sind mit den Abstandsregeln auch im Freien vertraut. Also konnte mit knapp einem halben Jahr Verspätung die Eröffnung der für das Dorf Niederstaufen und die nähere Umgebung wichtigen Einrichtung gefeiert werden.

Pfarrer Anton Latawiec von der Pfarreiengemeinschaft Weißensberg, zu der auch Niederstaufen gehört, feierte auf dem kleinen Dorfplatz vor dem Laden die Heilige Messe, begleitet und untermalt vom MV Niederstaufen. Die zahlreichen Gottesdienstbesucher konnten der feierlichen Handlung in gebotenem Abstand beiwohnen. Unter dem Motto „Messe für die Dorfgemeinschaft“ erwähnte der Geistliche in seiner Predigt, die Bedeutung des Zusammenhalts von Gemeinschaften, eben auch einer dörflichen Gemeinschaft, wie er durch die Neugründung eines Dorfladens durch diese Gemeinschaft sichtbar werde. Nach dem Gottesdienst wurde der Ladenraum gesegnet. Als Vertreter der Gemeinde freute sich der dritte Bürgermeister Norbert Kurzemann über das gelungene Projekt, das trotz nicht unerheblicher Widerstände zum Abschluss geführt werden konnte. Gerade in diesen Zeiten, die von Klimawandel und Pandemie geprägt seien, habe eine wohnraumnahe Einkaufsmöglichkeit große Bedeutung.

Der Muskverein Niederstaufen spielte im Anschluss noch zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste, die auf das eine oder andere Kaltgetränk beim Dorfladen blieben und den warmen Spätsommerabend im Freien genossen.