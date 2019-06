Niederstaufener Detektive sind dem Dialekt auf der Spur

Die Kinder der Mittagsbetreuung der Kindertagesstätte St. Wendelin in Niederstaufen, haben während ihres Dialektprojektes das örtliche Heimatstüble besucht. Als Experten zum Thema Dialekt holten sie sich Heimatpfleger Wolfgang Sutter, dazu. Er erklärte den Kinder den ursprünglichen Dialekt, der in Niederstaufen früher „g’schwätzt“ wurde. Das Dialektprojekt entstand, weil sich die Kinder an der immer seltener zu hörenden Sprachvarität interessiert zeigten. Im Rahmen einer Schülerkonferenz legten sie eine Liste mit ihnen bekannten Dialektwörtern an, hörten Lieder des Lindenberger Liedermacher Werner Specht und übersetzten diese. Die Kleinen seien fasziniert von dieser, ihnen fast schon fremden Sprache und auch ein bisschen traurig, weil sie nicht so sprechen können wie Wolfgang Sutter.