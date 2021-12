Nico Gasch ist neuer Vorsitzender der Schüler-Union Baden-Württemberg

Die Schüler Union Baden-Württemberg hat auf ihrem vergangenem Landestag in Merzhausen Nico Gasch mit 96 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 18-jährige Bopfinger tritt damit die Nachfolge von Adrian Klant an, der sich nach zwei Jahren an der Spitze der Südwest-Schülerunionisten nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

In seiner Bewerbungsrede hatte Gasch betont, dass die Schüler-Union die „inhaltliche Vielschichtigkeit des Verbandes“ sträker nach außen tragen müsse. Es reiche nicht aus, dass man für „beste Bildung“ stehen wolle. Die Schüler-Union habe inhaltlich mehr zu bieten und müsse sich auch in anderen Bereichen, wie etwa der Corona-Politik oder in den Diskussionen über die inhaltliche und personelle Ausrichtung der Union im Vorfeld der Landtags- und Bundestagswahl zeigen. „Wir müssen kontrovers diskutieren können“, postulierte der frischgewählte SU-Chef. Weiter forderte er, dass die Schüler-Union der Jugend attraktive Angebote machen müsse. Wobei immer der Grundsatz gelte: „Populismus war gestern, Pragmatismus ist heute.“

Zu den Stellvertretern von Nico Gaschwurden die bisherige Landesschriftführerin Sarah Berghammer und der Beisitzer im Landesvorstand Manuel Rebholz gewählt. Neuer Geschäftsführer ist der bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Kevin Denz. Zuständig für die Finanzen ist Quentin Gantert als neugewählter Finanzreferent.

Der Pressereferent Manuel T. Schmid, Schriftführer Philipp Schäfer, Medienreferent Manuel Stroh sowie die Beisitzer Paul Augustin, Madeleine Schäfer, David Steiert und Benedikt Winker komplettieren den Landesvorstand.